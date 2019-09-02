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Посол России в Египте Сергей Кирпиченко умер в Каире

Посол России в Египте Сергей Кирпиченко скоропостижно скончался в каирской больнице, передает ТАСС со ссылкой на МИД России. Ему было 68 лет. Причины смерти не сообщаются. В ведомстве пообещали позже опубликовать официальный некролог.

С 2011 г. Кирпиченко занимал должность посла России в Египте и по совместительству – полномочного представителя при Лиге арабских государств. Ранее он был послом России в Объединенных Арабских Эмиратах, Ливии, Сирии. Дипломат владел арабским, английским и французским языками.

Начал карьеру в Министерстве иностранных дел в 1973 г. Кирпиченко был удостоен ордена Дружбы и ордена Почета за вклад в реализацию внешнеполитического курса России и многолетнюю добросовестную службу.