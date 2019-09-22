Bloomberg узнал о планах Путина ратифицировать Парижское соглашение о климате
Президент России Владимир Путин спустя три с половиной года решил ратифицировать Парижское соглашение о климате от 2015 г., пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, соглашение, скорее всего, будет утверждено распоряжением правительства, а не путем принятия соответствующего закона в парламенте. Это не позволит депутатам Госдумы оспорить позицию Кремля, отметили собеседники Bloomberg.
Источники агентства полагают, что ратификация может совпасть с саммитом Генассамблеи ООН по вопросам изменения климата, который пройдет в понедельник, 23 сентября, в Нью-Йорке.
Соглашение по борьбе с изменениями климата было подготовлено в Париже в 2015 г. Его подписали представители более 170 стран, в том числе и России. Ратификация предполагает придание документу юридической силы.
В 2017 г. американский президент Дональд Трамп вывел США из Парижского соглашения о климате (документ был подписан и ратифицирован его предшественником Бараком Обамой). Путин тогда призвал не осуждать Трампа за это решение и заявил, что Москва, прежде чем ратифицировать документ, хочет дождаться формирования четких обязательств участников.