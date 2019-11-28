Макрон согласился «тщательно изучить» предложение Путина по ракетам в Европе

«Собственно Путин призвал воздерживаться от размещения этих систем вооружений», – уточнял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков (цитата по РБК). Но, по его словам, понимания в этом вопросе со стороны зарубежных партнеров Россия пока не встретила. «Коммерсантъ» писал, что письмо было направлено странам НАТО, а также государствам, не входящим в альянс, в том числе Китаю, 19 сентября. В нем Путин напомнил о решении Москвы не размещать РСМД в Европе и других регионах, пока от этого будут воздерживаться Вашингтон. Путин отмечал, что Россия призвала США и союзников взять на себя встречные обязательства, но не увидела заинтересованности.