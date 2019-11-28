Макрон согласился «тщательно изучить» предложение Путина по ракетам в Европе
Президент Франции Эммануэль Макрон согласился «тщательно изучить» предложение президента России Владимира Путина о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе. Об этом сообщает газета Frankfurter Allgemeine со ссылкой на письмо Макрона российскому лидеру. Письмо датировано 23 октября.
По мнению Макрона, инициативу российского президента стоит обсудить в двустороннем и многостороннем форматах. Предложение Путина о моратории на размещение РСМД содержалось в послании, которое российский президент направил главам «основных стран Европы и Азии» и международных организаций в сентябре. В НАТО подтвердили получение документа, но не посчитали его заслуживающим доверия.
«Собственно Путин призвал воздерживаться от размещения этих систем вооружений», – уточнял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков (цитата по РБК). Но, по его словам, понимания в этом вопросе со стороны зарубежных партнеров Россия пока не встретила. «Коммерсантъ» писал, что письмо было направлено странам НАТО, а также государствам, не входящим в альянс, в том числе Китаю, 19 сентября. В нем Путин напомнил о решении Москвы не размещать РСМД в Европе и других регионах, пока от этого будут воздерживаться Вашингтон. Путин отмечал, что Россия призвала США и союзников взять на себя встречные обязательства, но не увидела заинтересованности.
В августе прекратил действие договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Это произошло после того, как из него вышли США. Вашингтон объяснил решение тем, что Москва на протяжении нескольких лет нарушала обязательство «не производить и не испытывать крылатые ракеты наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, а также не иметь и не производить пусковые установки для таких ракет». Нарушением договора США считают разработку в России ракеты 9М729. Российские власти все обвинения отрицали и выдвинули встречные претензии.