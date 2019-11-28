ФСБ: пресечена деятельность крупной ОПГ с участием полиции и адвокатов
ФСБ заявила о пресечении в Дагестане деятельности преступной группы «Шараповские», в которую входили региональные сотрудники МВД, адвокаты, а также члены террористического подполья. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Операция по ликвидации преступной группы проводилась сотрудниками ФСБ совместно с МВД и Следственным комитетом. По данным ведомства, в преступную группу входили более 250 человек. ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя главного следственного управления СКР по Москве Юлию Иванову пишет, что с августа по ноябрь сотрудники ФСБ и МВД задержали в Москве и Дагестане четверых участников организованной преступной группы. Все они арестованы.
Участники банды причастны к совершению в 2007-2015 гг. на территории Дагестана и Москвы серии убийств предпринимателей и сотрудников правоохранительных органов, похищениям людей, вымогательствам, грабежам и разбоям, говорится в сообщении. У группы изъято стрелковое и автоматическое оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, а также противотанковые ракетные комплексы. Взрывоопасные предметы обезврежены и уничтожены на месте, рассказали в ведомстве.
Отмечается, что преступная группа причастна к террористическому акту в 1998 г. в Махачкале, в результате которого погибли несколько десятков человек, более 100 получили тяжелые ранения. Сейчас основные организаторы и исполнители преступлений задержаны. Часть из них получили реальные сроки, скрывшиеся объявлены в розыск.