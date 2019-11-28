ФСБ: пресечена деятельность крупной ОПГ с участием полиции и адвокатов

Операция по ликвидации преступной группы проводилась сотрудниками ФСБ совместно с МВД и Следственным комитетом. По данным ведомства, в преступную группу входили более 250 человек. ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя главного следственного управления СКР по Москве Юлию Иванову пишет, что с августа по ноябрь сотрудники ФСБ и МВД задержали в Москве и Дагестане четверых участников организованной преступной группы. Все они арестованы.