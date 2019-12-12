Зорькин предложил усложнить порядок обращения граждан в Конституционный суд

«Наша практика свидетельствует о том, что может быть желательно, чтобы гражданин мог обратиться не сразу, скажем, из районного суда, где завершено дело», – отметил Зорькин. По его словам, КС при рассмотрении подобных дел учитывает, какие решения выносит по аналогичным вопросам Верховный суд. Но подобный порядок рассмотрения обращений приводит к «перехвату темы» у Верховного суда и может провоцировать конфликты между судами, добавил он.