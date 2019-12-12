Политика

Зорькин предложил усложнить порядок обращения граждан в Конституционный суд

Ведомости

Процедуру обращения граждан в Конституционный суд (КС) необходимо усложнить, чтобы не провоцировать конфликты между судами, заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным председатель КС Валерий Зорькин.

Как Валерий Зорькин стал незаменимым для Кремля

Почему председатель Конституционного суда переутвержден на новый срок
Политика

Существующая система рассмотрения обращений предусматривает право граждан жаловаться в КС уже после рассмотрения дела в районном суде.

«Наша практика свидетельствует о том, что может быть желательно, чтобы гражданин мог обратиться не сразу, скажем, из районного суда, где завершено дело», – отметил Зорькин. По его словам, КС при рассмотрении подобных дел учитывает, какие решения выносит по аналогичным вопросам Верховный суд. Но подобный порядок рассмотрения обращений приводит к «перехвату темы» у Верховного суда и может провоцировать конфликты между судами, добавил он.

По словам Зорькина, у граждан должна быть возможность «пройти обычные инстанции судебной защиты». «Это складывается фактически на практике, но я думаю, что может быть на каком-то уровне и закреплено в законодательстве», – заявил Зорькин.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь.