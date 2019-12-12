Зорькин предложил усложнить порядок обращения граждан в Конституционный суд
Процедуру обращения граждан в Конституционный суд (КС) необходимо усложнить, чтобы не провоцировать конфликты между судами, заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным председатель КС Валерий Зорькин.
Существующая система рассмотрения обращений предусматривает право граждан жаловаться в КС уже после рассмотрения дела в районном суде.
«Наша практика свидетельствует о том, что может быть желательно, чтобы гражданин мог обратиться не сразу, скажем, из районного суда, где завершено дело», – отметил Зорькин. По его словам, КС при рассмотрении подобных дел учитывает, какие решения выносит по аналогичным вопросам Верховный суд. Но подобный порядок рассмотрения обращений приводит к «перехвату темы» у Верховного суда и может провоцировать конфликты между судами, добавил он.
По словам Зорькина, у граждан должна быть возможность «пройти обычные инстанции судебной защиты». «Это складывается фактически на практике, но я думаю, что может быть на каком-то уровне и закреплено в законодательстве», – заявил Зорькин.