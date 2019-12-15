NYT узнала о тайной высылке из США двух китайских дипломатов

Ни Вашингтон, ни Пекин не стали обнародовать информацию об этом инциденте. Представители американской разведки говорят, что Китай в последнее время представляет наибольшую шпионскую угрозу для США, отмечает NYT. В частности, американские чиновники рассказали изданию, что китайские дипломаты стали чаще появляться без предварительного уведомления на исследовательских и правительственных закрытых объектах.