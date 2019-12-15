NYT узнала о тайной высылке из США двух китайских дипломатов
Американские власти осенью тайно выслали из США двух сотрудников китайского посольства, подозреваемых в шпионаже, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. По данным издания, поводом стал визит дипломатов на военную базу в Вирджинии. Высланные сотрудники посольства, похоже, стали первыми гражданами Китая, которых США заподозрили в шпионаже за последние 30 лет, отмечает NYT.
По версии американских властей, как минимум один из двух высланных дипломатов был офицером разведки, действующим под прикрытием, рассказали собеседники издания.
Ни Вашингтон, ни Пекин не стали обнародовать информацию об этом инциденте. Представители американской разведки говорят, что Китай в последнее время представляет наибольшую шпионскую угрозу для США, отмечает NYT. В частности, американские чиновники рассказали изданию, что китайские дипломаты стали чаще появляться без предварительного уведомления на исследовательских и правительственных закрытых объектах.
Подозрения в шпионаже могут усилить напряженность и в без того сложных отношениях США и Китая, пишет NYT. Две крупнейшие экономики мира с июля 2018 г. находятся в состоянии торговой войны.