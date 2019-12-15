Телеканал «Россия» показал первое «полноценное» интервью Зеленского
Интервью президента Украины Владимира Зеленского, которое было показано в программе «Москва.Кремль.Путин» продлилось менее минуты.
О том, что Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам по итогам переговоров «нормаднской четверки», сайт vesti.ru сообщил 12 декабря. Зеленский заявил на следующий день, что интервью не давал, а ответил на вопрос.
Вопрос об итогах встречи с спрезидентом Владимиром Путиным Зеленскому задала в лобби парижского отеля, где остановилась украинская делегация, продюсер ВГТРК Елена Меньшикова. Корреспондент ВГТРК Павел Зарубин, который озвучивал сюжет, назвал комментарий Зеленского полноценным развернутым ответом.
Зеленский сказал, что считает такие двусторонние встречи считает правильным, так как они дают возможность положить конец войне на территории Украины. По словам Зеленского, несмотря на встречу с Путиным и переговоры «нормандской четверки», «остается много вопросов и разных взглядов».
Саммит «нормандской четверки» прошел 9 декабря в Париже. На ней прошли первые полноценные двухсторонние переговоры Путина и Зеленского.