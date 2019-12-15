Телеканал «Россия» показал первое «полноценное» интервью Зеленского

Зеленский сказал, что считает такие двусторонние встречи считает правильным, так как они дают возможность положить конец войне на территории Украины. По словам Зеленского, несмотря на встречу с Путиным и переговоры «нормандской четверки», «остается много вопросов и разных взглядов».