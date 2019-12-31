Путин в новогоднем обращении рассказал о «бурном и противоречивом» времени

Путин подчеркнул, что личные планы граждан и их мечты неотделимы от России. «От усилий и вклада каждого из нас зависит ее настоящее и будущее, будущее наших детей», — сказал он, добавив, что только вместе россияне могут решит поставленные перед обществом и Россией задачи.