Путин в новогоднем обращении рассказал о «бурном и противоречивом» времени
Президент Владимир Путин в новогоднем обращении, показанном на Дальнем Востоке, заявил, что россияне живут в бурное и противоречивое время. По его словам, необходимо сделать все возможное, чтобы страна успешно развивалась.
Первыми новогоднее обращение увидели жители Камчатки, где 2020 г. наступил в 15.00 мск, видео можно посмотреть в Youtube телеканала «Россия 24».
Путин подчеркнул, что личные планы граждан и их мечты неотделимы от России. «От усилий и вклада каждого из нас зависит ее настоящее и будущее, будущее наших детей», — сказал он, добавив, что только вместе россияне могут решит поставленные перед обществом и Россией задачи.
Президент напомнил, что в 2020 г. россияне будут отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. «От всей души поздравляю с новогодними праздниками фронтовиков и тружеников тыла, людей старшего поколения, всех, кто прошел через тяжелейшие испытания», — сказал он.
Путин призвал также ценить теплоту человеческих отношений и дружеского общения, стремиться помогать другим. Он пожелал россиянам быть счастливыми и здоровыми. «А каждый ребенок пусть знает, что он самый любимый», — заключил президент.