Кремль не видит причин для введения режима чрезвычайной ситуации в России
Причин для введения в России режима чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, никаких решений на этот счет не принято. Россия следит за действиями США и других стран, уточнил он.
Песков также прокомментировал возможность перевода сотрудников администрации президента на удаленную работу. По его словам, «пока никаких показаний для этого нет». Администрация работает в обычном режиме с необходимыми мерами предосторожности, уточнил он.
Вспышка коронавируса нового типа впервые была зарегистрирована в декабре 2019 г. в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала распространение вируса в мире пандемией. Согласно последним данным ВОЗ, случаи заболевания выявлены в 148 странах, число заразившихся составило почти 170 000 человек. В России, по данным Минздрава, всего было выявлено 63 случая заражения вирусом, из них 33 случая зарегистрированы в Москве.
Ранее российские власти ввели режим повышенной готовности в Москве, Петербурге и некоторых других регионах. Он предусматривает запрет на массовые мероприятия численностью более 5000 человек, а также двухнедельный карантин для вернувшихся из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.