Кремль не видит причин для введения режима чрезвычайной ситуации в России

Вспышка коронавируса нового типа впервые была зарегистрирована в декабре 2019 г. в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала распространение вируса в мире пандемией. Согласно последним данным ВОЗ, случаи заболевания выявлены в 148 странах, число заразившихся составило почти 170 000 человек. В России, по данным Минздрава, всего было выявлено 63 случая заражения вирусом, из них 33 случая зарегистрированы в Москве.