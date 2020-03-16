Кремль не рассматривает альтернативные даты голосования по поправкам в Конституцию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию в обозначенный ранее день 22 апреля. «Никаких альтернативных дат голосования в настоящий момент не рассматривается, для этого нет объективных никаких показаний», – сказал Песков журналистам, призывая всех дождаться указа президента Владимира Путина, который должен формализовать дату плебисцита. По его словам, указ президента с датой голосования по поправкам в Конституцию может быть обнародован уже на этой неделе.