Кремль не рассматривает альтернативные даты голосования по поправкам в Конституцию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию в обозначенный ранее день 22 апреля. «Никаких альтернативных дат голосования в настоящий момент не рассматривается, для этого нет объективных никаких показаний», – сказал Песков журналистам, призывая всех дождаться указа президента Владимира Путина, который должен формализовать дату плебисцита. По его словам, указ президента с датой голосования по поправкам в Конституцию может быть обнародован уже на этой неделе.
В переходных положениях законопроекта о поправках в Основной закон было указано, что общероссийское голосование пройдет 22 апреля, но затем Госдума решила дать президенту право назначить дату своим указом (голосование должно пройти не ранее чем через 30 дней со дня опубликования указа). Одной из причин такого решения председатель комитета Думы по госстроительству Павел Крашенинников называл неопределенность с распространением коронавируса.
Отвечая на уточняющий вопрос, действительно ли дату 22 апреля пока нельзя рассматривать как окончательную, пресс-секретарь Путина ответил: «Должна наступить формализация указом президента. Вы знаете, что до этого президент соглашался с таким прогнозным вариантом. Но сейчас дождемся указа президента, там эта дата будет обозначена».
По последним данным оперативного штаба, в России зафиксировано 63 случая заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе 33 случая – в Москве. Режим повышенной готовности введен в Москве, Санкт-Петербурге и некоторых других регионах. Он предусматривает ограничения на массовые мероприятия, а также карантин на две недели для вернувшихся из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.