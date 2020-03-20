Двоюродный племянник Путина создаст партию для выборов в Госдуму

Основными задачами новой партии двоюродный племянник президента называет борьбу с монополистами и торговыми сетями, снижение налогов, особенно для малого бизнеса, и дешевые кредиты. По его словам, до конца весны планируется провести учредительный съезд партии для выдвижения кандидатов на региональные выборы 8 сентября 2020 г. В выборах в Госдуму, запланированных на 21 сентября 2021 г., Роман Путин собирается принять участие лично.