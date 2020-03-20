Двоюродный племянник Путина создаст партию для выборов в Госдуму
Сын двоюродного брата президента России Роман Путин рассказал «Коммерсанту» о планах создания на базе движения «Люди дела» партии, которая будет позиционироваться как «правоконсервативный проект», нацеленный на защиту интересов бизнеса. Основной целью новой партии Путин назвал участие в ближайших выборах в Госдуму.
Основными задачами новой партии двоюродный племянник президента называет борьбу с монополистами и торговыми сетями, снижение налогов, особенно для малого бизнеса, и дешевые кредиты. По его словам, до конца весны планируется провести учредительный съезд партии для выдвижения кандидатов на региональные выборы 8 сентября 2020 г. В выборах в Госдуму, запланированных на 21 сентября 2021 г., Роман Путин собирается принять участие лично.
Движение «Люди дела» было создано в феврале 2020 г., рассказал Путин. Предприниматель стал его председателем, а в совет движения, кроме других бизнесменов и юристов, вошли президент Федерации тхэквондо (ИТФ) России Лазос Цилфидис и ректор Московского института современного академического образования Лариса Астанина.
Роман Путин возглавляет нефтепроизводящую компанию «Звезда ойл», торгующую автомобильными запчастями «Партнер-Восток», а также «Русюгэкспорт» и ООО «Арбат нефтегаз». Его отец Игорь Путин, двоюродный брат президента Владимира Путина, является директором ООО «Путин консалтинг».