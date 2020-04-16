ФСБ предотвратила вооруженное нападение на школу в Красноярске
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Красноярске подростка 2006 г. рождения за подготовку вооруженного нападения на школу, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ведомства.
У задержанного изъяты обрез охотничьего ружья с патронами, самодельные взрывные устройства, средства связи и личные дневники с информацией о планируемом преступлении, уточнили в ФСБ.
17 октября 2018 г. в Керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба. Погибли 20 человек. По информации следствия, нападение совершил 18-летний студент Владислав Росляков. Причиной нападения следствие считает «унижение на основе разного имущественного положения». Изначально Следственный комитет квалифицировал произошедшее как теракт, но позже ведомство переквалифицировало дело по ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство двух и более лиц).