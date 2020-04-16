ФСБ предотвратила вооруженное нападение на школу в Красноярске

17 октября 2018 г. в Керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба. Погибли 20 человек. По информации следствия, нападение совершил 18-летний студент Владислав Росляков. Причиной нападения следствие считает «унижение на основе разного имущественного положения». Изначально Следственный комитет квалифицировал произошедшее как теракт, но позже ведомство переквалифицировало дело по ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство двух и более лиц).