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Мэр Пятигорска ушел в отставку в связи со вспышкой коронавируса в городе

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Мэр Пятигорска Андрей Скрипник ушел в отставку в связи со сложно эпидемиологической ситуацией в городе, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. «В городе очень непростая эпидемиологическая обстановка по коронавирусу <...> Положение дел настоятельно требует изменений в управлении городом», — заявил он.

По словам губернатора, в Пятигорске наблюдается резкий рост числа заболевших COVID-19. В городе по предписанию Роспотребнадзора вводится карантин. Будут закрыты все организации, кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, предприятий ЖКХ и других структур, которые обеспечивают жизнедеятельность города. Также будут закрыты въезды в Пятигорск и выезды из него. Ограничительные меры начнут действовать с 17 апреля.

Скрипник возглавлял Пятигорск с 2017 г. В сообщении Владимирова говорится, что бывший мэр перешел на другую работу, но не уточняется, куда именно. Исполнять обязанности руководителя Пятигорска будет Лев Травнев, который возглавлял город с 2006 по 2017 гг.

В России, согласно данным оперативного штаба на 16 апреля, выявлены почти 28 000 заболевших коронавирусом, 232 человека скончались. Ставропольский край занимает место в стране по числу заболевших, там выявлено 143 инфицированных, двое из которых умерли. В Пятигорске 29 больных коронавирусом, сообщает местный телеканал «Свое ТВ».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных