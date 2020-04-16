Мэр Пятигорска ушел в отставку в связи со вспышкой коронавируса в городе

По словам губернатора, в Пятигорске наблюдается резкий рост числа заболевших COVID-19. В городе по предписанию Роспотребнадзора вводится карантин. Будут закрыты все организации, кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, предприятий ЖКХ и других структур, которые обеспечивают жизнедеятельность города. Также будут закрыты въезды в Пятигорск и выезды из него. Ограничительные меры начнут действовать с 17 апреля.