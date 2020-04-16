Мэр Пятигорска ушел в отставку в связи со вспышкой коронавируса в городе
Мэр Пятигорска Андрей Скрипник ушел в отставку в связи со сложно эпидемиологической ситуацией в городе, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. «В городе очень непростая эпидемиологическая обстановка по коронавирусу <...> Положение дел настоятельно требует изменений в управлении городом», — заявил он.
По словам губернатора, в Пятигорске наблюдается резкий рост числа заболевших COVID-19. В городе по предписанию Роспотребнадзора вводится карантин. Будут закрыты все организации, кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, предприятий ЖКХ и других структур, которые обеспечивают жизнедеятельность города. Также будут закрыты въезды в Пятигорск и выезды из него. Ограничительные меры начнут действовать с 17 апреля.
Скрипник возглавлял Пятигорск с 2017 г. В сообщении Владимирова говорится, что бывший мэр перешел на другую работу, но не уточняется, куда именно. Исполнять обязанности руководителя Пятигорска будет Лев Травнев, который возглавлял город с 2006 по 2017 гг.
В России, согласно данным оперативного штаба на 16 апреля, выявлены почти 28 000 заболевших коронавирусом, 232 человека скончались. Ставропольский край занимает место в стране по числу заболевших, там выявлено 143 инфицированных, двое из которых умерли. В Пятигорске 29 больных коронавирусом, сообщает местный телеканал «Свое ТВ».