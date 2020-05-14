Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

МВД сообщило о снижении числа случаев домашнего насилия во время изоляции

Ведомости

МВД опровергло информацию о росте числа случаев домашнего насилия в России из-за введенного режима самоизоляции, передает ТАСС. По информации ведомства, в апреле по сравнению с прошлогодним показателем зафиксировано на 9% меньше случаев насилия в семье, в том числе на 14,6% меньше фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 17,1% – вреда средней тяжести, на 3,3% – легкого вреда здоровью.

Помимо этого сократилось число уличных преступлений (на 7,1%) и преступлений, совершенных иностранцами (на 1,2%), уточнили в МВД. «В том числе по убийствам (совершенным иностранцами – "Ведомости") – на 2%, разбоям – на 8,1%, грабежам – на 9,4%, кражам – на 5,5%», – добавили в пресс-центре ведомства.

Однако существенно увеличилось число IT-преступлений, совершенных в России с начала года: на 82%, сообщило МВД.

Ранее представляющие «Единую Россию» депутаты Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой принять срочные меры из-за роста числа жалоб жертв домашнего насилия. По утверждению парламентариев, в марте этого года количество звонков на всероссийский телефон доверия для женщин увеличилось на 24% по сравнению с февралем. В свою очередь Голикова поручила МВД, Минздраву, Минтруду, Минюсту, Минкомсвязи и Роспечати изучить эту информацию и предпринять необходимые меры. Омбудсмен Татьяна Москалькова, ссылаясь на данные НКО, говорила, что с 10 апреля число случаев домашнего насилия выросло в 2,5 раза. В апреле поступило более 13 000 жалоб, в то время как в марте их было около 6000, отмечала она. Москалькова предложила позволить пострадавшим свободно посещать кризисные центры и органы внутренних дел в период самоизоляции.

Ранее по теме: Стоит ли бояться разгула преступности во время пандемии

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»
АО «Бизнес Ньюс Медиа», учредитель и издатель периодического печатного издания газеты «Ведомости», информирует Вас о том, что в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и введением на территории города Москвы режима повышенной готовности, а также принимая во внимание установленные Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ ограничения и запреты, газета «Ведомости» в период с 12 по 31 мая 2020 года печататься и распространяться не будет.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных