МВД сообщило о снижении числа случаев домашнего насилия во время изоляции

Ранее представляющие «Единую Россию» депутаты Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой принять срочные меры из-за роста числа жалоб жертв домашнего насилия. По утверждению парламентариев, в марте этого года количество звонков на всероссийский телефон доверия для женщин увеличилось на 24% по сравнению с февралем. В свою очередь Голикова поручила МВД, Минздраву, Минтруду, Минюсту, Минкомсвязи и Роспечати изучить эту информацию и предпринять необходимые меры. Омбудсмен Татьяна Москалькова, ссылаясь на данные НКО, говорила, что с 10 апреля число случаев домашнего насилия выросло в 2,5 раза. В апреле поступило более 13 000 жалоб, в то время как в марте их было около 6000, отмечала она. Москалькова предложила позволить пострадавшим свободно посещать кризисные центры и органы внутренних дел в период самоизоляции.