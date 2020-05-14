МВД сообщило о снижении числа случаев домашнего насилия во время изоляции
МВД опровергло информацию о росте числа случаев домашнего насилия в России из-за введенного режима самоизоляции, передает ТАСС. По информации ведомства, в апреле по сравнению с прошлогодним показателем зафиксировано на 9% меньше случаев насилия в семье, в том числе на 14,6% меньше фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 17,1% – вреда средней тяжести, на 3,3% – легкого вреда здоровью.
Помимо этого сократилось число уличных преступлений (на 7,1%) и преступлений, совершенных иностранцами (на 1,2%), уточнили в МВД. «В том числе по убийствам (совершенным иностранцами – "Ведомости") – на 2%, разбоям – на 8,1%, грабежам – на 9,4%, кражам – на 5,5%», – добавили в пресс-центре ведомства.
Однако существенно увеличилось число IT-преступлений, совершенных в России с начала года: на 82%, сообщило МВД.
Ранее представляющие «Единую Россию» депутаты Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой принять срочные меры из-за роста числа жалоб жертв домашнего насилия. По утверждению парламентариев, в марте этого года количество звонков на всероссийский телефон доверия для женщин увеличилось на 24% по сравнению с февралем. В свою очередь Голикова поручила МВД, Минздраву, Минтруду, Минюсту, Минкомсвязи и Роспечати изучить эту информацию и предпринять необходимые меры. Омбудсмен Татьяна Москалькова, ссылаясь на данные НКО, говорила, что с 10 апреля число случаев домашнего насилия выросло в 2,5 раза. В апреле поступило более 13 000 жалоб, в то время как в марте их было около 6000, отмечала она. Москалькова предложила позволить пострадавшим свободно посещать кризисные центры и органы внутренних дел в период самоизоляции.