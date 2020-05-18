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Путин объяснил рост смертей от коронавируса в Дагестане

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Президент России Владимир Путин назвал непростой ситуацию с распространением коронавируса в Дагестане. «Люди говорят, что необходимую медицинскую помощь не всегда и не везде можно получить своевременно и в полном объеме», ‒ заявил президент во время совещания с руководством и представителями общественности республики.

В последние дни система здравоохранения региона «работает с серьезной нагрузкой», отметил Путин. Вместе с тем он подчеркнул, что, по оценкам специалистов, причинами тяжелых осложнений при заболеваемости COVID-19 у жителей Дагестана являются поздние обращения к врачам, а также самолечение. Перед началом совещания президент потребовал максимально ускорить оснащение медучреждений Дагестана, где, по его информации, не хватает и тест-систем на коронавирус.

Накануне министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов во время прямого эфира в Instagram блогера Руслана Курбанова рассказал, что число умерших от внебольничной пневмонии и коронавируса в Дагестане достигло 657 человек. За время борьбы с пневмонией и коронавирусом в республике погибли более 40 медработников. Внебольничной пневмонией, по данным министра, заражены более 13 697 жителей республики.

По данным оперативного штаба на 18 мая, в Дагестане зафиксировано 3460 случаев коронавируса. За сутки в республике зарегистрировали 89 случаев заболевания. 1807 человек выздоровели, 29 заболевших умерли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных