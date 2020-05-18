Путин объяснил рост смертей от коронавируса в Дагестане
Президент России Владимир Путин назвал непростой ситуацию с распространением коронавируса в Дагестане. «Люди говорят, что необходимую медицинскую помощь не всегда и не везде можно получить своевременно и в полном объеме», ‒ заявил президент во время совещания с руководством и представителями общественности республики.
В последние дни система здравоохранения региона «работает с серьезной нагрузкой», отметил Путин. Вместе с тем он подчеркнул, что, по оценкам специалистов, причинами тяжелых осложнений при заболеваемости COVID-19 у жителей Дагестана являются поздние обращения к врачам, а также самолечение. Перед началом совещания президент потребовал максимально ускорить оснащение медучреждений Дагестана, где, по его информации, не хватает и тест-систем на коронавирус.
Накануне министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов во время прямого эфира в Instagram блогера Руслана Курбанова рассказал, что число умерших от внебольничной пневмонии и коронавируса в Дагестане достигло 657 человек. За время борьбы с пневмонией и коронавирусом в республике погибли более 40 медработников. Внебольничной пневмонией, по данным министра, заражены более 13 697 жителей республики.
По данным оперативного штаба на 18 мая, в Дагестане зафиксировано 3460 случаев коронавируса. За сутки в республике зарегистрировали 89 случаев заболевания. 1807 человек выздоровели, 29 заболевших умерли.