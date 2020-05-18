Путин объяснил рост смертей от коронавируса в Дагестане

В последние дни система здравоохранения региона «работает с серьезной нагрузкой», отметил Путин. Вместе с тем он подчеркнул, что, по оценкам специалистов, причинами тяжелых осложнений при заболеваемости COVID-19 у жителей Дагестана являются поздние обращения к врачам, а также самолечение. Перед началом совещания президент потребовал максимально ускорить оснащение медучреждений Дагестана, где, по его информации, не хватает и тест-систем на коронавирус.