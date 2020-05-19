Рабочая группа по слиянию Архангельской области с НАО предложила добавить к ним Коми
Члены рабочей группы, занимающиеся вопросом слияния Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО), предложили включить в новый регион Республику Коми, передает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя рабочей группы Матвея Чупрова.
По его словам, три соседних северных региона связаны исторически, географически и инфраструктурно. Их объединение позволит реализовывать масштабные проекты, отметил он.
Чупров также отметил, что в целом жители НАО негативно относятся к объединению с Архангельской областью. Рабочая группа продолжает собирать мнения и предложения. «Мы будем привлекать узких специалистов, экспертов к нашей работе», — пообещал Чупров.
В середине мая врио глав Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали меморандум о намерениях объединить регионы. Центризбирком сообщил, что законодательство России предусматривает проведение референдума в регионах по вопросу слияния, голосование может состояться в сентябре.