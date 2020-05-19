Рабочая группа по слиянию Архангельской области с НАО предложила добавить к ним Коми

В середине мая врио глав Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали меморандум о намерениях объединить регионы. Центризбирком сообщил, что законодательство России предусматривает проведение референдума в регионах по вопросу слияния, голосование может состояться в сентябре.