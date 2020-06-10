Кремль не пригласил Зеленского на Парад Победы

Пресс-секретарь президента также рассказал журналистам, что президент Белоруссии Александр Лукашенко пока не подтвердил свое присутствие на Параде в Москве. Кремль ждет подтверждения от некоторых лидеров со дня на день. На сегодняшний день подтвердили свое участие руководители Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Сербии, Хорватии, Абхазии и Южной Осетии.