Кремль не пригласил Зеленского на Парад Победы
Президенту Украины Владимиру Зеленскому Кремль не отправил приглашение на Парад Победы в Москве, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Как мы знаем, Украина не является де-факто и во многом де-юре участницей СНГ, не проявляет желание каким-то образом продолжать работу в этих структурах», — объяснил Песков отказ пригласить Зеленского на Парад Победы. По его словам, президент Украины ни разу не сообщал о своем желании «разделить радость от праздника».
Пресс-секретарь президента также рассказал журналистам, что президент Белоруссии Александр Лукашенко пока не подтвердил свое присутствие на Параде в Москве. Кремль ждет подтверждения от некоторых лидеров со дня на день. На сегодняшний день подтвердили свое участие руководители Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Сербии, Хорватии, Абхазии и Южной Осетии.
В конце мая Владимир Путин объявил, что Парад Победы в Москве пройдет 24 июня. Он был перенесен с 9 мая по причине пандемии коронавируса. Этот день будет нерабочим для россиян.