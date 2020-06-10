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Кремль не пригласил Зеленского на Парад Победы

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому Кремль не отправил приглашение на Парад Победы в Москве, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Как мы знаем, Украина не является де-факто и во многом де-юре участницей СНГ, не проявляет желание каким-то образом продолжать работу в этих структурах», — объяснил Песков отказ пригласить Зеленского на Парад Победы. По его словам, президент Украины ни разу не сообщал о своем желании «разделить радость от праздника».

Пресс-секретарь президента также рассказал журналистам, что президент Белоруссии Александр Лукашенко пока не подтвердил свое присутствие на Параде в Москве. Кремль ждет подтверждения от некоторых лидеров со дня на день. На сегодняшний день подтвердили свое участие руководители Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Сербии, Хорватии, Абхазии и Южной Осетии.

В конце мая Владимир Путин объявил, что Парад Победы в Москве пройдет 24 июня. Он был перенесен с 9 мая по причине пандемии коронавируса. Этот день будет нерабочим для россиян.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных