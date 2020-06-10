Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии

Последняя встреча Путина и Эрдогана была в начале марта. Переговоры продлились около шести часов. Тогда Путин и Эрдоган договорились о прекращении огня в сирийском Идлибе. После этого они еще разговаривали по телефону 18 мая, когда обсуждали ситуацию, связанную с пандемией коронавируса.