Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии
В среду, 10 июня, состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайпом Эрдоганом. Они обсудили ситуацию в Ливии, где продолжают проходить вооруженные конфликты, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин отметил важность скорейшего прекращения огня и возобновления межливийского диалога на основе решений Берлинской международной конференции 19 января 2020 г. и других инициатив, направленных на урегулирование конфликта.
Последняя встреча Путина и Эрдогана была в начале марта. Переговоры продлились около шести часов. Тогда Путин и Эрдоган договорились о прекращении огня в сирийском Идлибе. После этого они еще разговаривали по телефону 18 мая, когда обсуждали ситуацию, связанную с пандемией коронавируса.