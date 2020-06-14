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Путин назвал странной позицию КПРФ по поводу поправок в Конституцию

Ведомости

Президент Владимир Путин считает странной критику поправок в Конституцию, исходящую со стороны КПРФ. Во время рассмотрения закона о поправках КПРФ воздержалась от голосования в Государственной думе, а не призывала тогда голосовать против, заявил он в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликовал в Instagram ведущий «России 1» Павел Зарубин.

КПРФ ‒ единственная партия, представленная в Государственной думе, которая призывает голосовать против поправок в Конституцию. Вместо этого лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступает за созыв Конституционного собрания и принятие нового Основного закона. Поправки, предлагаемые президентом, «усиливают президентский диктат и закрепляют олигархическое господство», сказал он в заявлении партии.

Путин в ответ на критику заявил, что коммунисты «всегда выступали за диктатуру пролетариата», но Конституция СССР закрепляла ее как диктатуру одной партии ‒ КПСС. Ни нынешняя, ни предлагаемая редакции Основного закона не допускают этого. При этом поправки передают Федеральному собранию право утверждать министров вне силового блока. «Президент отдает от себя часть очень существенных полномочий», ‒ сказал Путин в поддержку своей позиции.

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля, предлагаемые изменения включают в себя, в частности, запрет на отчуждение территорий России и закрепление понятия брака как союза мужчины и женщины. Ключевое положение, внесенное с голоса депутатом Валентиной Терешковой перед вторым чтением в Госдуме, позволит Путину в пятый раз баллотироваться на пост президента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных