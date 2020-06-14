Путин назвал странной позицию КПРФ по поводу поправок в Конституцию

Путин в ответ на критику заявил, что коммунисты «всегда выступали за диктатуру пролетариата», но Конституция СССР закрепляла ее как диктатуру одной партии ‒ КПСС. Ни нынешняя, ни предлагаемая редакции Основного закона не допускают этого. При этом поправки передают Федеральному собранию право утверждать министров вне силового блока. «Президент отдает от себя часть очень существенных полномочий», ‒ сказал Путин в поддержку своей позиции.