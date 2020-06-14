Путин назвал странной позицию КПРФ по поводу поправок в Конституцию
Президент Владимир Путин считает странной критику поправок в Конституцию, исходящую со стороны КПРФ. Во время рассмотрения закона о поправках КПРФ воздержалась от голосования в Государственной думе, а не призывала тогда голосовать против, заявил он в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликовал в Instagram ведущий «России 1» Павел Зарубин.
КПРФ ‒ единственная партия, представленная в Государственной думе, которая призывает голосовать против поправок в Конституцию. Вместо этого лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступает за созыв Конституционного собрания и принятие нового Основного закона. Поправки, предлагаемые президентом, «усиливают президентский диктат и закрепляют олигархическое господство», сказал он в заявлении партии.
Путин в ответ на критику заявил, что коммунисты «всегда выступали за диктатуру пролетариата», но Конституция СССР закрепляла ее как диктатуру одной партии ‒ КПСС. Ни нынешняя, ни предлагаемая редакции Основного закона не допускают этого. При этом поправки передают Федеральному собранию право утверждать министров вне силового блока. «Президент отдает от себя часть очень существенных полномочий», ‒ сказал Путин в поддержку своей позиции.
Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля, предлагаемые изменения включают в себя, в частности, запрет на отчуждение территорий России и закрепление понятия брака как союза мужчины и женщины. Ключевое положение, внесенное с голоса депутатом Валентиной Терешковой перед вторым чтением в Госдуме, позволит Путину в пятый раз баллотироваться на пост президента.