Суды оштрафовали коллекторов на 235 млн рублей
Руководитель Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов на встрече с президентом России Владимиром Путиным отчитался за контроль службы над коллекторскими агентствами, заявив, что сумма штрафов, вынесенными судами, составила 235 млн руб., сообщает пресс-служба Кремля.
«Нами проведено 1200 внеплановых проверок, составлено 7000 протоколов, вынесено штрафов судами на 235 млн руб.», ‒ сказал Аристов на встрече с президентом.
По словам Аристова, на данный момент насчитывается 321 организация, осуществляющая коллекторскую работу. А с учетом структурных подразделений, филиалов, представительств по всей стране их 800 в 59 субъектах. Все они занесены в государственный реестр.
По данным НАПКА, на конец 2019 г. были просрочены 14 млн кредитов. По оценке Росстата, на общую сумму в 750 млрд руб. На начало 2019 г. просроченных кредитов насчитывалось 12,5 млн, в 2018-м – 10,5 млн. Долговая нагрузка россиян, по оценкам экспертов, достигла максимума с 2012 г.