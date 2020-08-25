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Суды оштрафовали коллекторов на 235 млн рублей

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Руководитель Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов на встрече с президентом России Владимиром Путиным отчитался за контроль службы над коллекторскими агентствами, заявив, что сумма штрафов, вынесенными судами, составила 235 млн руб., сообщает пресс-служба Кремля.

«Нами проведено 1200 внеплановых проверок, составлено 7000 протоколов, вынесено штрафов судами на 235 млн руб.», ‒ сказал Аристов на встрече с президентом.

По словам Аристова, на данный момент насчитывается 321 организация, осуществляющая коллекторскую работу. А с учетом структурных подразделений, филиалов, представительств по всей стране их 800 в 59 субъектах. Все они занесены в государственный реестр.

По данным НАПКА, на конец 2019 г. были просрочены 14 млн кредитов. По оценке Росстата, на общую сумму в 750 млрд руб. На начало 2019 г. просроченных кредитов насчитывалось 12,5 млн, в 2018-м – 10,5 млн. Долговая нагрузка россиян, по оценкам экспертов, достигла максимума с 2012 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных