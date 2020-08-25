Суды оштрафовали коллекторов на 235 млн рублей

По данным НАПКА, на конец 2019 г. были просрочены 14 млн кредитов. По оценке Росстата, на общую сумму в 750 млрд руб. На начало 2019 г. просроченных кредитов насчитывалось 12,5 млн, в 2018-м – 10,5 млн. Долговая нагрузка россиян, по оценкам экспертов, достигла максимума с 2012 г.