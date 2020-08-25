Лавров и замгоссекретаря США обсудили Навального и Белоруссию
Первый замгоссекретаря США Стивен Биган прибыл в Москву и встретился министром иностранных дел Сергеем Лавровым. На встрече стороны обсудили текущую ситуацию в Белоруссии и состояние политика Алексея Навального, находящегося в коме в немецкой клинике «Шарите».
«В ходе переговоров Биган осудил применение насилия против белорусского народа и выразил поддержку суверенитета Белоруссии и права народа на самоопределение», — сообщила в Twitter пресс-секретарь посольства США Ребекка Росс. По ее словам, Биган также выразил глубокую озабоченность состоянием Навального. Он отметил важность прозрачности в освещении этого вопроса.
Как рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, зарубежного гостя встречали за русским столом, на котором, в частности, были «щи с лесными грибами».