Путин поручил создать комиссию по обеспечению интересов России в Арктике
Российский президент Владимир Путин поручил создать межведомственную комиссию Совбеза РФ по вопросам обеспечения национальных интересов России в Арктике. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
«Образовать Межведомственную комиссию Совета безопасности РФ по вопросам обеспечения национальных интересов России в Арктике», ‒ говорится в указе.
На комиссию возлагается ряд функций, в частности анализ социально-экономической обстановки в Арктике, выявление внутренних и внешних угроз, организация обороны и военного сотрудничества с иностранными государствами.
Возглавит межведомственную комиссию зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Документ вступает в силу с момента подписания.