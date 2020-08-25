Зеленский заявил о нежелании некоторых стран принимать Украину в ЕС
Не все европейские страны хотят того, чтобы Украина вошла в состав Евросоюза, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью Euronews.
«Я думаю, что Евросоюз действительно хочет партнерства с Украиной, действительно хочет, чтобы Украина была в ЕС. Не все государства-члены ЕС хотят этого», — сказал Зеленский, пояснив, что эти страны «не уверены на все 100% в Украине».
Кроме того, украинский лидер поблагодарил Евросоюз за то, что он сохраняет антироссийские санкции в знак поддержки Киева, несмотря на финансовые потери.
Зеленский отметил, что Украина должна стать страной, которую Евросоюз «хотел бы иметь в своем составе», и что жителям Украины нужен четкий план действий касательно вхождения в состав ЕС.