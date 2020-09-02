МВД Белоруссии назвало число задержанных в Минске на акциях 1 сентября

Студенческие акции протеста прошли в Минске 1 сентября. Демонстранты вышли к основным вузам страны, в том числе к БГУ и МГЛУ. Рядом со зданием последнего активисты попытались вручить петицию главе МИД Белоруссии Владимиру Макею, который принял участие в церемонии Дня знаний. Колонны протестующих студентов также прошли по центральной улице города – проспекту Независимости, а также попытались пробиться к одноименной площади и площади Победы. В нескольких местах протестующим удалось прорвать оцепления ОМОНа и милиции, в частности, в районе здания республиканского КГБ.