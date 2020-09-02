МВД Белоруссии назвало число задержанных в Минске на акциях 1 сентября
После несанкционированных акций студентов 1 сентября в Минске задержаны почти 100 человек, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.
«За нарушение законодательства о массовых мероприятиях в Минске в отношении 95 человек, в том числе более 30 студентов, составлены протоколы об административном правонарушении», – сказала она. Чемоданова добавила, что 39 задержанных останутся в отделениях милиции до рассмотрения их дел судом.
По ее словам, МВД оценило число участников акций протеста 1 сентября по всей стране примерно в 2300 человек. По всей стране задержаны 128 человек.
Студенческие акции протеста прошли в Минске 1 сентября. Демонстранты вышли к основным вузам страны, в том числе к БГУ и МГЛУ. Рядом со зданием последнего активисты попытались вручить петицию главе МИД Белоруссии Владимиру Макею, который принял участие в церемонии Дня знаний. Колонны протестующих студентов также прошли по центральной улице города – проспекту Независимости, а также попытались пробиться к одноименной площади и площади Победы. В нескольких местах протестующим удалось прорвать оцепления ОМОНа и милиции, в частности, в районе здания республиканского КГБ.
Протесты и забастовки в Белоруссии начались 9 сентября, после того, как ЦИК страны обнародовал официальные результаты президентских выборов. Согласно им, победу в ходе голосования одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.