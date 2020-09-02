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МВД Белоруссии назвало число задержанных в Минске на акциях 1 сентября

Ведомости

После несанкционированных акций студентов 1 сентября в Минске задержаны почти 100 человек, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

«За нарушение законодательства о массовых мероприятиях в Минске в отношении 95 человек, в том числе более 30 студентов, составлены протоколы об административном правонарушении», – сказала она. Чемоданова добавила, что 39 задержанных останутся в отделениях милиции до рассмотрения их дел судом.

По ее словам, МВД оценило число участников акций протеста 1 сентября по всей стране примерно в 2300 человек. По всей стране задержаны 128 человек.

Студенческие акции протеста прошли в Минске 1 сентября. Демонстранты вышли к основным вузам страны, в том числе к БГУ и МГЛУ. Рядом со зданием последнего активисты попытались вручить петицию главе МИД Белоруссии Владимиру Макею, который принял участие в церемонии Дня знаний. Колонны протестующих студентов также прошли по центральной улице города – проспекту Независимости, а также попытались пробиться к одноименной площади и площади Победы. В нескольких местах протестующим удалось прорвать оцепления ОМОНа и милиции, в частности, в районе здания республиканского КГБ.

Протесты и забастовки в Белоруссии начались 9 сентября, после того, как ЦИК страны обнародовал официальные результаты президентских выборов. Согласно им, победу в ходе голосования одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных