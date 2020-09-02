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Кремль ответил на вопрос о размещении российской военной базы в Белоруссии

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Вопрос о будущем российских военных баз в Белоруссии с руководством страны в ближайшее время обсуждаться не будет, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сейчас этот вопрос не на повестке дня», – ответил Песков на вопрос о возможных переговорах о российской базе в связи с ожидаемым визитом главы Минобороны Белоруссии Виктора Хренина в Москву.

Ранее пресс-служба белорусского военного ведомства сообщила, что Хренин 4 сентября в Москве примет участие в совместном заседании министров обороны государств СНГ, стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Сейчас на территории Белоруссии находятся две военные базы России, которые, как неоднократно заявляли в Кремле, де-факто базами не являются, а представляют собой военные объекты. Это 43-й узел дальней связи российского ВМФ «Вилейка» и РЛС предупреждения о ракетном нападении «Барановичи» («Ганцевичи»). Согласно договору от января 1995 г., Москва получила право в течение 25 лет пользоваться этими объектами безвозмездно в обмен на скидки на энергоносители и бесплатное обучение белорусских военных в России. Договор истекает в ближайшее время.

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В апреле 2014 г. министр обороны России Сергей Шойгу говорил, что Москва планирует создать в Белоруссии полноценную авиабазу в составе авиаполка в обмен на передачу Минску четырех дивизионов зенитно-ракетных комплексов С-300 для защиты воздушного пространства. Однако в 2015 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он не обсуждал с Москвой создание российской авиабазы в стране, а переброска войск в Белоруссию возможна только в случае агрессии со стороны третьей стороны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных