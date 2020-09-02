Кремль ответил на вопрос о размещении российской военной базы в Белоруссии

Сейчас на территории Белоруссии находятся две военные базы России, которые, как неоднократно заявляли в Кремле, де-факто базами не являются, а представляют собой военные объекты. Это 43-й узел дальней связи российского ВМФ «Вилейка» и РЛС предупреждения о ракетном нападении «Барановичи» («Ганцевичи»). Согласно договору от января 1995 г., Москва получила право в течение 25 лет пользоваться этими объектами безвозмездно в обмен на скидки на энергоносители и бесплатное обучение белорусских военных в России. Договор истекает в ближайшее время.