Кремль ответил на вопрос о размещении российской военной базы в Белоруссии
Вопрос о будущем российских военных баз в Белоруссии с руководством страны в ближайшее время обсуждаться не будет, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Сейчас этот вопрос не на повестке дня», – ответил Песков на вопрос о возможных переговорах о российской базе в связи с ожидаемым визитом главы Минобороны Белоруссии Виктора Хренина в Москву.
Ранее пресс-служба белорусского военного ведомства сообщила, что Хренин 4 сентября в Москве примет участие в совместном заседании министров обороны государств СНГ, стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Сейчас на территории Белоруссии находятся две военные базы России, которые, как неоднократно заявляли в Кремле, де-факто базами не являются, а представляют собой военные объекты. Это 43-й узел дальней связи российского ВМФ «Вилейка» и РЛС предупреждения о ракетном нападении «Барановичи» («Ганцевичи»). Согласно договору от января 1995 г., Москва получила право в течение 25 лет пользоваться этими объектами безвозмездно в обмен на скидки на энергоносители и бесплатное обучение белорусских военных в России. Договор истекает в ближайшее время.
В апреле 2014 г. министр обороны России Сергей Шойгу говорил, что Москва планирует создать в Белоруссии полноценную авиабазу в составе авиаполка в обмен на передачу Минску четырех дивизионов зенитно-ракетных комплексов С-300 для защиты воздушного пространства. Однако в 2015 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он не обсуждал с Москвой создание российской авиабазы в стране, а переброска войск в Белоруссию возможна только в случае агрессии со стороны третьей стороны.