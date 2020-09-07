Меркель допустила санкции против «Северного потока ‒ 2» из-за Навального
Канцлер Ангела Меркель не исключает возможности введения санкций в отношении «Северного потока ‒ 2» в ответ на предполагаемое отравление основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального веществом «Новичок», сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта.
«Ангела Меркель не исключает возможности введения санкций в отношении трубопровода, по которому российский газ будет поставляться в Германию, в ответ на предполагаемое отравление критика Кремля нервно-паралитическим веществом советского образца», ‒ говорится в сообщении. Меркель разделяет замечания министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, который ранее призвал Россию помочь прояснить дело Навального, отметил Зайберт.
«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России через Балтийское море до Германии. Мощность газопровода составит до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций ‒ примерно $8,5 млрд. 1 сентября Меркель заявила, что Германия намерена добиться завершения строительства газопровода, несмотря на давление со стороны США.
20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Основатель ФБК был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже его доставили в берлинскую клинику Charite, где он находится в реанимационном отделении, в коме. Согласно заявлениям немецких властей, врачи клиники обнаружили в организме Навального следы отравляющего вещества группы «Новичок». При этом российские медики, ранее обследовавшие основателя ФБК, не нашли в его анализах следов яда.