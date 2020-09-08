Песков ответил на заявление Меркель о санкциях против «Северного потока – 2»
Никаких оснований для разговоров о санкциях в отношении проекта строительства газопровода «Северный поток – 2» в данный момент нет, сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
7 сентября канцлер Германии Ангела Меркель не исключила возможности введения санкций в отношении «Северного потока – 2», сообщал Reuters со ссылкой на официального представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта. Такие меры Берлина, по словам Меркель, могут быть введены в ответ на предполагаемое отравление основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
«Это же все-таки в большей степени коммерческий международный проект. Понимаете? Ну, с какой стати говорить о каких-то мерах со знаком минус в отношении международного проекта, где участвуют и германские компании, и так далее? Как-то это не резонно. И главное, не имея, собственно, никаких оснований для таких разговоров в настоящий момент», – сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, планируются ли консультации с Берлином по «Северному потоку – 2».
«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России через Балтийское море до Германии. Мощность газопровода составит до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций ‒ примерно $8,5 млрд. 1 сентября Меркель заявила, что Германия намерена добиться завершения строительства газопровода, несмотря на давление со стороны США.
20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи №1, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже его доставили в берлинскую клинику Charite, где он находится в реанимационном отделении, в коме. Согласно заявлениям немецких властей, врачи клиники обнаружили в организме Навального следы отравляющего вещества группы «Новичок». При этом российские медики, ранее обследовавшие основателя ФБК, не нашли в его анализах следов яда.