Песков ответил на заявление Меркель о санкциях против «Северного потока – 2»

«Это же все-таки в большей степени коммерческий международный проект. Понимаете? Ну, с какой стати говорить о каких-то мерах со знаком минус в отношении международного проекта, где участвуют и германские компании, и так далее? Как-то это не резонно. И главное, не имея, собственно, никаких оснований для таких разговоров в настоящий момент», – сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, планируются ли консультации с Берлином по «Северному потоку – 2».