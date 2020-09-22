Путин освободил Савченко от должности губернатора Белгородской области
Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Белгородской области Евгения Савченко, сообщает пресс-служба Кремля.
«В связи с заявлением губернатора Белгородской области Савченко Е.С. о досрочном прекращении полномочий постановляю: Принять отставку губернатора Белгородской области Савченко Е.С. по собственному желанию», – говорится в сообщении.
Савченко сам заявил о том, что покинет пост губернатора, 17 сентября, объяснив это прошедшими выборами в облдуму. 22 сентября депутаты Белгородской облдумы на первом заседании нового созыва единогласно согласовали выдвижение губернатора Евгения Савченко на пост сенатора от законодательной власти региона. Савченко возглавлял Белгородскую область с 1993 г. – он последний губернатор «ельцинского призыва».