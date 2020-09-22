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Путин освободил Савченко от должности губернатора Белгородской области

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Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Белгородской области Евгения Савченко, сообщает пресс-служба Кремля.

«В связи с заявлением губернатора Белгородской области Савченко Е.С. о досрочном прекращении полномочий постановляю: Принять отставку губернатора Белгородской области Савченко Е.С. по собственному желанию», – говорится в сообщении.

Савченко сам заявил о том, что покинет пост губернатора, 17 сентября, объяснив это прошедшими выборами в облдуму. 22 сентября депутаты Белгородской облдумы на первом заседании нового созыва единогласно согласовали выдвижение губернатора Евгения Савченко на пост сенатора от законодательной власти региона. Савченко возглавлял Белгородскую область с 1993 г. – он последний губернатор «ельцинского призыва».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных