Путин освободил Савченко от должности губернатора Белгородской области

Савченко сам заявил о том, что покинет пост губернатора, 17 сентября, объяснив это прошедшими выборами в облдуму. 22 сентября депутаты Белгородской облдумы на первом заседании нового созыва единогласно согласовали выдвижение губернатора Евгения Савченко на пост сенатора от законодательной власти региона. Савченко возглавлял Белгородскую область с 1993 г. – он последний губернатор «ельцинского призыва».