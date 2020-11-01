Пашинян заявил о наличии доказательств участия сирийских наемников в боях в Карабахе
«В настоящее время имеются полные и исчерпывающие свидетельства того, что тысячи наемников были завербованы в Сирии, переброшены Турцией в Азербайджан и участвовали в военной агрессии против Арцаха», — написал он.
Пашинян пообещал также в ближайшем будущем предоставить новые доказательства.
О переброске «вооруженных террористов с Ближнего Востока» Пашинян сообщил в своем письме к президенту России Владимиру Путину, в котором попросил начать консультации для определения формы помощи, которую Москва может оказать Еревану.
Активные боевые действия между Азербайджаном и Арменией с применением широкого спектра тяжелого вооружения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Тем самым страны нарушили соглашение о прекращении огня, подписанное 26 лет назад, окончившее Карабахскую войну 1991-1994 гг. Государства обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан, открыто поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах с 1991 г. считает себя независимой республикой и получает военную и экономическую помощь от Еревана, однако не признается им юридически.
Армения и Азербайджан уже трижды договаривались о прекращении огня. Первый этап переговоров прошел в Москве 10 октября при участии министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Второй раз главы министры иностранных дел договорились о перемирии по телефону 17 октября. Третий раз главы МИД Армении и Азербайджана договорились о перемирии 24 октября, оно должно было вступить в силу 26 октября в 8:00 по местному времени. Во всех трех случаях стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и продолжили боевые действия.