Санду опередила Додона на президентских выборах в Молдавии

Додон заявил, что для определения победителя выборов нужно провести второй тур, так как никто из кандидатов не набрал большинства голосов. «Для победы в первом туре кандидату в президенты необходимо набрать 50% плюс один голос, поэтому для определения победителя понадобится второй тур», — заявил он (цитата по ТАСС). Согласно законам Молдавии, второй тур президентских выборов должен быть назначен на 15 ноября.