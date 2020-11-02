Санду опередила Додона на президентских выборах в Молдавии
Бывший премьер-министр Майя Санду набрала 35,94% голосов на президентских выборах в Молдавии после обработки 99% голосов, говорится на сайте Центральной избирательной комиссии страны. Действующий президент Игорь Додон набрал 32,75% голосов.
Додон заявил, что для определения победителя выборов нужно провести второй тур, так как никто из кандидатов не набрал большинства голосов. «Для победы в первом туре кандидату в президенты необходимо набрать 50% плюс один голос, поэтому для определения победителя понадобится второй тур», — заявил он (цитата по ТАСС). Согласно законам Молдавии, второй тур президентских выборов должен быть назначен на 15 ноября.
Додон занимает пост президента Молдавии с 2016 г. До этого политик занимал должность министра экономики и торговли Молдавии, затем — должность первого вице-премьера. Санду занимала пост министра просвещения с 2012 по 2015 гг., с июня по ноябрь 2019 г. — пост премьер-министра Молдавии.