Глава МВД Франции планирует приехать в Россию
Министр иностранных дел Франции Жеральд Дарманен планирует приехать в Россию в конце недели, чтобы провести переговоры с главой российского МВД Владимиром Колокольцевым. Об этом министр заявил в интервью телеканалу BFMTV.
«Я приеду c визитом в Россию в ближайшие дни», — сказал министр в эфире телеканала BFMTV. Он отметил, что несколько дней назад он встретился с посолом России во Франции Алексеем Мешковым (цитата по «РИА Новости»).
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщала пресс-служба Кремля, стороны выразили заинтересованность «в активизации совместных усилий по борьбе с терроризмом и распространением экстремистской идеологии».
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