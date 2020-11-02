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Глава МВД Франции планирует приехать в Россию

Ведомости

Министр иностранных дел Франции Жеральд Дарманен планирует приехать в Россию в конце недели, чтобы провести переговоры с главой российского МВД Владимиром Колокольцевым. Об этом министр заявил в интервью телеканалу BFMTV.

«Я приеду c визитом в Россию в ближайшие дни», — сказал министр в эфире телеканала BFMTV. Он отметил, что несколько дней назад он встретился с посолом России во Франции Алексеем Мешковым (цитата по «РИА Новости»).

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщала пресс-служба Кремля, стороны выразили заинтересованность «в активизации совместных усилий по борьбе с терроризмом и распространением экстремистской идеологии».

20 октября в пригороде Парижа учителя истории и географии Самюэля Пати убил и обезглавил 18-летний иммигрант чеченского происхождения за то, что тот демонстрировал своим ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, иллюстрируя таким образом свободу слова.

29 октября неизвестный с ножом напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. По данным мэра города Кристиана Эстрози, в ходе нападения были убиты три человека, в том числе священник. Эстрози заявил, что во время нападения злоумышленник кричал «Аллах акбар!» В ходе задержания нападавший был ранен. По данным властей, нападавшим оказался 21-летний выходец из Туниса. В тот же день через два часа в Авиньоне мужчина с ножом напал на улице на правоохранителей.

Ранее по теме: Франция подверглась атакам террористов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных