В Белоруссии против 231 человека завели дело после воскресного митинга

По данным следствия, в ходе несанкционированных массовых мероприятий в Минске 1 ноября были задержаны несколько сотен человек, «грубо нарушивших общественный порядок». «Их действия были сопряжены с явным неповиновением требованиям представителей власти и повлекли нарушение работы транспорта и организаций». Кроме того, повреждены объекты городской инфраструктуры и автомобиль органов внутренних дел, отметили в СК.