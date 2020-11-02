В Белоруссии против 231 человека завели дело после воскресного митинга
Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту протестов в Минске 1 ноября, подозреваемым в совершении преступления признан 231 человек, устанавливаются другие люди, причастные к противоправной деятельности, сообщили в пресс-службе СК.
«Первомаийским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовного дело по факту организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и активного участия в них», — говорится в сообщении.
По данным следствия, в ходе несанкционированных массовых мероприятий в Минске 1 ноября были задержаны несколько сотен человек, «грубо нарушивших общественный порядок». «Их действия были сопряжены с явным неповиновением требованиям представителей власти и повлекли нарушение работы транспорта и организаций». Кроме того, повреждены объекты городской инфраструктуры и автомобиль органов внутренних дел, отметили в СК.
Следственный комитет призвал белорусов не поддаваться на призывы организаторов массовых беспорядков и задуматься о последствиях своих действий.
Ранее пресс-служба МВД Белоруссии сообщила, что в стране в воскресенье, 1 ноября, было зафиксировано 13 протестных акций. В ходе массовых мероприятиях в Минске и Минском районе были задержаны около 300 человек. Протесты в республике продолжаются с президентских выборов, состоявшихся 9 августа.