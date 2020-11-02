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В Белоруссии против 231 человека завели дело после воскресного митинга

Ведомости

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту протестов в Минске 1 ноября, подозреваемым в совершении преступления признан 231 человек, устанавливаются другие люди, причастные к противоправной деятельности, сообщили в пресс-службе СК.

«Первомаийским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовного дело по факту организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и активного участия в них», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в ходе несанкционированных массовых мероприятий в Минске 1 ноября были задержаны несколько сотен человек, «грубо нарушивших общественный порядок». «Их действия были сопряжены с явным неповиновением требованиям представителей власти и повлекли нарушение работы транспорта и организаций». Кроме того, повреждены объекты городской инфраструктуры и автомобиль органов внутренних дел, отметили в СК.

Следственный комитет призвал белорусов не поддаваться на призывы организаторов массовых беспорядков и задуматься о последствиях своих действий.

Ранее пресс-служба МВД Белоруссии сообщила, что в стране в воскресенье, 1 ноября, было зафиксировано 13 протестных акций. В ходе массовых мероприятиях в Минске и Минском районе были задержаны около 300 человек. Протесты в республике продолжаются с президентских выборов, состоявшихся 9 августа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных