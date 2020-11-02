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ВОЗ получила документы от США о выходе из организации

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Секретариат Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) получил документы от США о выходе страны из состава членов организации, сообщил в ходе тематического трека «Устойчивое развитие» на форуме «Сообщество» начальник отдела по вопросам оперативной деятельности ООН и содействия международному развитию МИД России Григорий Устинов.

«Все знают о том, что Соединенные штаты Америки объявили о своем выходе. Там необходимо соблюсти определенные процедуры, тем не менее, это объявлено и соответствующие ноты, документы секретариатом ВОЗ получены», — сказал он, отметив, что организация сейчас «переживает сложные времена».

Подобный шаг США подрывает финансовую состоятельность ВОЗ, отметил Устинов. Это ведет к тому, что организация не может оказать содействие развивающимся странам, которые, по словам чиновника, больше всего страдают от пандемии коронавирусной инфекции, так как и до нее имели «неустойчивые» системы здравоохранения. 

Россия продолжает настаивать, что ВОЗ является лидером международного сотрудничества в области здравоохранения и должна формировать повестку в области борьбы с пандемией и прочими заболеваниями, подчеркнул Устинов. Он отметил, что для этого ВОЗ имеет «все механизмы и инструменты».

29 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из ВОЗ. Причиной такого шага послужил отказ организации от реформы своей деятельности, на которой настаивал Вашингтон. В апреле американский лидер приостановил финансирование ВОЗ, затем в письме от 18 мая дал ей 30 дней, чтобы взять на себя обязательства по реформам. Трамп обвинил ВОЗ в том, что она повела себя как «марионетка Китая» с начала пандемии коронавируса. Президент США также заявил, что и ВОЗ, и власти Китая не приняли своевременных мер, чтобы предупредить об угрозе распространения коронавируса. 

По данным университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразились более 46,6 млн человек. Наибольшее число выявленных случаев заболевания в США — 9,2 млн. При этом умерли от коронавируса свыше 1,2 млн жителей планеты. Россия является четвертой в мире страной по числу заразившихся граждан. По данным оперштаба, 2 ноября за сутки вирус обнаружен у 18 257 человек. Общее количество заразившихся в стране достигло 1 655 038 россиян.

Ранее по теме: Трамп объявил о разрыве отношений с Всемирной организацией здравоохранения

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных