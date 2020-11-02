ВОЗ получила документы от США о выходе из организации

29 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из ВОЗ. Причиной такого шага послужил отказ организации от реформы своей деятельности, на которой настаивал Вашингтон. В апреле американский лидер приостановил финансирование ВОЗ, затем в письме от 18 мая дал ей 30 дней, чтобы взять на себя обязательства по реформам. Трамп обвинил ВОЗ в том, что она повела себя как «марионетка Китая» с начала пандемии коронавируса. Президент США также заявил, что и ВОЗ, и власти Китая не приняли своевременных мер, чтобы предупредить об угрозе распространения коронавируса.