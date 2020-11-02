Армения обвинила Азербайджан в артобстреле своей территории
Азербайджанская армия нанесла артиллерийский удар по селу Давид-Бек, расположенному на территории Армении близ армяно-азербайджанской границы и в непосредственной близости от зоны боев в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-секретарь армянского Минобороны Шушан Степанян.
«Сегодня в 18:10 азербайджанская сторона открыла артиллерийский огонь в направлении боевых позиций ВС Армении и села Давид-Бек, в результате чего один мирный житель погиб, еще двое ранены», — написала Степанян в своем Facebook.
Село Давид-Бек расположено близ армяно-азербайджанской границы, напротив Кубатлинского района Азербайджана. В конце октября большая часть района, с 1994 г. контролировавшегося непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР), была вместе с райцентром Кубатлы занята армией Азербайджана. Там продолжаются упорные бои. Минобороны Азербайджана, в свою очередь, заявило об обстрелах Кубатлы с армянской территории.
«В настоящее время территория Губадлинского района интенсивно обстреливается с направления села Давид-Бек Гафанского района Армении», — говорится в сообщении азербайджанского военного ведомства.
Активные боевые действия между Азербайджаном и Арменией с применением широкого спектра тяжелого вооружения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. 10 октября при посредничестве России было подписано перемирие, однако ни оно, ни еще одно соглашение, заключенное уже под эгидой США 25 октября, фактически не было выполнено. Азербайджанская армия продолжает наступление и заняла значительную часть районов «буферной зоны» вокруг самопровозглашенной НКР, получающей военную и экономическую помощь из Еревана, угрожая перерезать ее сухопутное сообщение с Арменией. В Баку продолжение наступательных действий оправдывают «провокациями» и атаками армянской стороны.