Армения обвинила Азербайджан в артобстреле своей территории

Активные боевые действия между Азербайджаном и Арменией с применением широкого спектра тяжелого вооружения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. 10 октября при посредничестве России было подписано перемирие, однако ни оно, ни еще одно соглашение, заключенное уже под эгидой США 25 октября, фактически не было выполнено. Азербайджанская армия продолжает наступление и заняла значительную часть районов «буферной зоны» вокруг самопровозглашенной НКР, получающей военную и экономическую помощь из Еревана, угрожая перерезать ее сухопутное сообщение с Арменией. В Баку продолжение наступательных действий оправдывают «провокациями» и атаками армянской стороны.