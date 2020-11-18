Пашинян представил план Армении после войны в Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем Facebook представил план стабилизации ситуации в Армении после завершения боевых действий в Карабахе.
Согласно плану, предлагается восстановить переговоры по статусу Нагорного Карабаха в формате Минской группы ОБСЕ. Также предлагается восстановить поврежденные жилые дома и инфраструктуру на территории Карабаха и Армении, обеспечить соцгарантиями семьи погибших.
Пашинян предложил также реформировать вооруженные силы. Среди других планов названы борьба с пандемией коронавируса, восстановление экономической активности, решение демографических проблем и принятие нового закона о внесении изменений в Избирательный кодекс.
«Важнейшей целью всего этого является обеспечение демократической стабильности Армении и создание гарантий, что формированию власти в Армении посредством свободного волеизъявления народа ничто не угрожает», — отметил Пашинян.
9 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве России пришли к соглашению по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, пять регионов непризнанной республики перейдут под контроль Баку. При этом Карабах и Армения будут соединяться Лачинским коридором. Для контроля сохранения режима прекращения огня в зону конфликта были направлены более 2000 российских миротворцев.
После подписания мирового соглашения в Армении начался политический кризис. Президент Армении Армен Саркисян поздно вечером 16 ноября заявил о неизбежности внеочередных парламентских выборов и призвал временно передать власть в стране правительству национального согласия.
Карабах объявил о своей независимости в 1991 г., однако ни одна страна мира не признала его статус. Формально со времен СССР он входит в состав Азербайджана, однако исторически населен армянами и поддерживается Ереваном. 27 сентября там началась война между азербайджанскими и армянскими силами, это произошло спустя 26 лет после заключения соглашения о прекращении огня, подписанного после первой карабахской войны.