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Пашинян представил план Армении после войны в Карабахе

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем Facebook представил план стабилизации ситуации в Армении после завершения боевых действий в Карабахе.

Согласно плану, предлагается восстановить переговоры по статусу Нагорного Карабаха в формате Минской группы ОБСЕ. Также предлагается восстановить поврежденные жилые дома и инфраструктуру на территории Карабаха и Армении, обеспечить соцгарантиями семьи погибших. 

Пашинян предложил также реформировать вооруженные силы. Среди других планов названы борьба с пандемией коронавируса, восстановление экономической активности, решение демографических проблем и принятие нового закона о внесении изменений в Избирательный кодекс. 

«Важнейшей целью всего этого является обеспечение демократической стабильности Армении и создание гарантий, что формированию власти в Армении посредством свободного волеизъявления народа ничто не угрожает», — отметил Пашинян.

9 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве России пришли к соглашению по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, пять регионов непризнанной республики перейдут под контроль Баку. При этом Карабах и Армения будут соединяться Лачинским коридором. Для контроля сохранения режима прекращения огня в зону конфликта были направлены более 2000 российских миротворцев.

После подписания мирового соглашения в Армении начался политический кризис. Президент Армении Армен Саркисян поздно вечером 16 ноября заявил о неизбежности внеочередных парламентских выборов и призвал временно передать власть в стране правительству национального согласия.

Карабах объявил о своей независимости в 1991 г., однако ни одна страна мира не признала его статус. Формально со времен СССР он входит в состав Азербайджана, однако исторически населен армянами и поддерживается Ереваном. 27 сентября там началась война между азербайджанскими и армянскими силами, это произошло спустя 26 лет после заключения соглашения о прекращении огня, подписанного после первой карабахской войны. 

Ранее по теме: Премьера Армении Никола Пашиняна хотят свергнуть

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных