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Путин назначил Вячеслава Гладкова врио губернатора Белгородской области

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Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области заместителя председателя правительства Ставропольского края Вячеслава Гладкова, следует из его указа, текст которого опубликован на сайте Кремля.

«Назначить Гладкова Вячеслава Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Белгородской области», — говорится в сообщении.

22 сентября Путин принял отставку губернатора Белгородской области Евгения Савченко. Он сам заявил о том, что покинет пост губернатора, объяснив это прошедшими выборами в облдуму. 22 сентября депутаты Белгородской облдумы на первом заседании нового созыва единогласно согласовали выдвижение губернатора Евгения Савченко на пост сенатора от законодательной власти региона.  

Савченко возглавлял Белгородскую область с 1993 г. – он был последним губернатором «ельцинского призыва».

Ранее по теме: Путин освободил Савченко от должности губернатора Белгородской области

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных