Путин назначил Вячеслава Гладкова врио губернатора Белгородской области
Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области заместителя председателя правительства Ставропольского края Вячеслава Гладкова, следует из его указа, текст которого опубликован на сайте Кремля.
«Назначить Гладкова Вячеслава Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Белгородской области», — говорится в сообщении.
22 сентября Путин принял отставку губернатора Белгородской области Евгения Савченко. Он сам заявил о том, что покинет пост губернатора, объяснив это прошедшими выборами в облдуму. 22 сентября депутаты Белгородской облдумы на первом заседании нового созыва единогласно согласовали выдвижение губернатора Евгения Савченко на пост сенатора от законодательной власти региона.
Савченко возглавлял Белгородскую область с 1993 г. – он был последним губернатором «ельцинского призыва».