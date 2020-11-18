Путин назначил Вячеслава Гладкова врио губернатора Белгородской области

22 сентября Путин принял отставку губернатора Белгородской области Евгения Савченко. Он сам заявил о том, что покинет пост губернатора, объяснив это прошедшими выборами в облдуму. 22 сентября депутаты Белгородской облдумы на первом заседании нового созыва единогласно согласовали выдвижение губернатора Евгения Савченко на пост сенатора от законодательной власти региона.