Лукашенко намерен уйти с поста президента после принятия новой Конституции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не будет занимать пост президента после принятия новой Конституции, передает «БелТА».
«Никакую Конституцию я под себя не делаю. С новой Конституцией я уже с вами президентом работать не буду», — сказал Лукашенко.
Он добавил, что не допустит, чтобы кто-то «сфальшивил» при принятии нового Основного закона и «потом выборы по новой Конституции кто-то сфабриковал». Лукашенко отметил, что выступает за внесение поправок в Конституцию и за корректировку полномочий президента. «Меня что в этой ситуации волнует: незнакомому президенту такую Конституцию отдавать нельзя. Будет беда», — подчеркнул Лукашенко.
В августе Лукашенко анонсировал общественное обсуждение проекта новой, третьей по счету в истории Белоруссии Конституции. Первые упоминания о конституционной реформе появились в канун президентских выборов. Лукашенко отмечал, что полномочия властей будут перераспределены, однако о возврате к документу 1994 г. «не может быть речи».