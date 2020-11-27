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Лукашенко намерен уйти с поста президента после принятия новой Конституции

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не будет занимать пост президента после принятия новой Конституции, передает «БелТА».

«Никакую Конституцию я под себя не делаю. С новой Конституцией я уже с вами президентом работать не буду», — сказал Лукашенко. 

Он добавил, что не допустит, чтобы кто-то «сфальшивил» при принятии нового Основного закона и «потом выборы по новой Конституции кто-то сфабриковал». Лукашенко отметил, что выступает за внесение поправок в Конституцию и за корректировку полномочий президента. «Меня что в этой ситуации волнует: незнакомому президенту такую Конституцию отдавать нельзя. Будет беда», — подчеркнул Лукашенко.

В августе Лукашенко анонсировал общественное обсуждение проекта новой, третьей по счету в истории Белоруссии Конституции. Первые упоминания о конституционной реформе появились в канун президентских выборов. Лукашенко отмечал, что полномочия властей будут перераспределены, однако о возврате к документу 1994 г. «не может быть речи».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных