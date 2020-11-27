Лукашенко намерен уйти с поста президента после принятия новой Конституции

Он добавил, что не допустит, чтобы кто-то «сфальшивил» при принятии нового Основного закона и «потом выборы по новой Конституции кто-то сфабриковал». Лукашенко отметил, что выступает за внесение поправок в Конституцию и за корректировку полномочий президента. «Меня что в этой ситуации волнует: незнакомому президенту такую Конституцию отдавать нельзя. Будет беда», — подчеркнул Лукашенко.