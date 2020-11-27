Санду выразила надежду на поддержку Германии в модернизации Молдавии
«Поддержка Германии в процессе модернизации нашей страны очень важна, особенно на нашем европейском пути и в стремлении повысить уровень жизни молдаван», — сказала Санду. По ее словам, немецкий посол в Кишиневе Ангела Ганнингер заявила о готовности помочь Кишиневу как минимум с судебной реформой.
Санду заверила, что приложит усилия для превращения Молдавии в государство, где «соблюдаются законы, а институты работают на благо граждан». Для этого, по ее мнению, необходимо, в том числе, укреплять молдавско-германские отношения в области поддержки демократии, гражданского общества, свободы СМИ, а также инфраструктурных проектов.
Ранее Санду высказалась за вывод российских миротворцев из Приднестровья, на что МИД России ответил критикой. В то же время она незадолго до этого заверяла, что выступает за конструктивные отношения с Россией. Кроме того, Санду высказалась за «разморозку» молдавско-украинских отношений.
Кандидат от проевропейской партии «Действие и солидарность» Майя Санду победила на президентских выборах в Молдавии, прошедших 15 ноября, и стала первой женщиной на этом посту в истории страны. По данным ЦИК республики, во втором туре Санду набрала 57,75% голосов. Ее соперник, президент от партии социалистов Игорь Додон, набрал 42,25% голосов.