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Санду выразила надежду на поддержку Германии в модернизации Молдавии

Ведомости

Поддержка Германии в процессе модернизации Молдавии «очень важна», заявила избранный президент Молдавии Майя Санду, передает пресс-служба партии «Действие и солидарность» на своей странице в Facebook.

«Поддержка Германии в процессе модернизации нашей страны очень важна, особенно на нашем европейском пути и в стремлении повысить уровень жизни молдаван», — сказала Санду. По ее словам, немецкий посол в Кишиневе Ангела Ганнингер заявила о готовности помочь Кишиневу как минимум с судебной реформой.

Санду заверила, что приложит усилия для превращения Молдавии в государство, где «соблюдаются законы, а институты работают на благо граждан». Для этого, по ее мнению, необходимо, в том числе, укреплять молдавско-германские отношения в области поддержки демократии, гражданского общества, свободы СМИ, а также инфраструктурных проектов.

Ранее Санду высказалась за вывод российских миротворцев из Приднестровья, на что МИД России ответил критикой. В то же время она незадолго до этого заверяла, что выступает за конструктивные отношения с Россией. Кроме того, Санду высказалась за «разморозку» молдавско-украинских отношений.

Кандидат от проевропейской партии «Действие и солидарность» Майя Санду победила на президентских выборах в Молдавии, прошедших 15 ноября, и стала первой женщиной на этом посту в истории страны. По данным ЦИК республики, во втором туре Санду набрала 57,75% голосов. Ее соперник, президент от партии социалистов Игорь Додон, набрал 42,25% голосов. 

Ранее по теме: Что известно о Майе Санду, первой женщине на посту президента Молдавии
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных