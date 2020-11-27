Санду выразила надежду на поддержку Германии в модернизации Молдавии

Ранее Санду высказалась за вывод российских миротворцев из Приднестровья, на что МИД России ответил критикой. В то же время она незадолго до этого заверяла, что выступает за конструктивные отношения с Россией. Кроме того, Санду высказалась за «разморозку» молдавско-украинских отношений.