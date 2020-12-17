Эммануэль Макрон заразился COVID-19
Президент Франции Эммануэль Макрон заразился COVID-19 и будет работать в дистанционном режиме, сообщила пресс-служба Елисейского дворца.
«Сегодня президент получил положительный результат теста на Covid-19. Согласно санитарным предписаниям, обязательным для всех, президент изолируется на семь дней», — говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что глава государства продолжит выполнять свои обязанности.
«Он будет работать дистанционно», — пояснили в Елисейском дворце.
По данным Университета Джонса Хопкинса, Франция находится на пятом месте в мире по распространению коронавируса. На 17 декабря там зарегистрировано 1 650 312 случаев заражения инфекцией, из них 59 472 — летальных.
В стране с 30 октября был введен общенациональный карантин, а 15 декабря он заменен на комендантский час:гражданам страны запрещено покидать дома с 8 часов вечера до 6 часов утра. Это касается и новогодней ночи. Бары и учреждения культуры будут закрыты как минимум до начала следующего года.