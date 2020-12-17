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Эммануэль Макрон заразился COVID-19

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон заразился COVID-19 и будет работать в дистанционном режиме, сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

«Сегодня президент получил положительный результат теста на Covid-19. Согласно санитарным предписаниям, обязательным для всех, президент изолируется на семь дней», — говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что глава государства продолжит выполнять свои обязанности.

«Он будет работать дистанционно», — пояснили в Елисейском дворце.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Франция находится на пятом месте в мире по распространению коронавируса. На 17 декабря там зарегистрировано 1 650 312 случаев заражения инфекцией, из них 59 472 — летальных.

В стране с 30 октября был введен общенациональный карантин, а 15 декабря он заменен на комендантский час:гражданам страны запрещено покидать дома с 8 часов вечера до 6 часов утра. Это касается и новогодней ночи. Бары и учреждения культуры будут закрыты как минимум до начала следующего года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных