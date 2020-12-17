Эммануэль Макрон заразился COVID-19

В стране с 30 октября был введен общенациональный карантин, а 15 декабря он заменен на комендантский час:гражданам страны запрещено покидать дома с 8 часов вечера до 6 часов утра. Это касается и новогодней ночи. Бары и учреждения культуры будут закрыты как минимум до начала следующего года.