Путин рассказал о вмешательстве в российские выборы
Россия готовится противодействовать вмешательству в предстоящие в 2021 г. в стране выборы, заявил президент страны Владимир Путин.
«Конечно будут пытаться вмешиваться, все время так делают, и не только в наши выборы, по всему миру практически. Это глобальная политика, как базы по всему миру, так и вмешательство по всему миру», — сказал Путин на ежегодной пресс-конфереции.
«Мы это знаем, мы к этому готовимся», — добавил он. При этом Путин отметил, что Россия открыта для сотрудничества и для международных наблюдателей.
«Мы сможем этому эффективно противостоять только в том случае, если подавляющее число наших граждан будут понимать, что это вмешательство, что мы обязаны этому противостоять, что это недопустимо и что мы сами должны определять свою судьбу. Вот это чрезвычайно важное внутреннее состояние нашего общества. Поэтому настрой блогеров в интернете, настрой СМИ по защите самих себя чрезвычайно важная вещь», — подчеркнул президент.
В 2021 г. в России состоятся выборы в Госдуму, глав субъектов федерации, а также в их парламенты. Они должны пройти в единый день голосования 19 сентября.