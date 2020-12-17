Путин рассказал о вмешательстве в российские выборы

«Мы сможем этому эффективно противостоять только в том случае, если подавляющее число наших граждан будут понимать, что это вмешательство, что мы обязаны этому противостоять, что это недопустимо и что мы сами должны определять свою судьбу. Вот это чрезвычайно важное внутреннее состояние нашего общества. Поэтому настрой блогеров в интернете, настрой СМИ по защите самих себя чрезвычайно важная вещь», — подчеркнул президент.