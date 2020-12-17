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Путин рассказал о вмешательстве в российские выборы

Ведомости

Россия готовится противодействовать вмешательству в предстоящие в 2021 г. в стране выборы, заявил президент страны Владимир Путин.

«Конечно будут пытаться вмешиваться, все время так делают, и не только в наши выборы, по всему миру практически. Это глобальная политика, как базы по всему миру, так и вмешательство по всему миру», — сказал Путин на ежегодной пресс-конфереции.

«Мы это знаем, мы к этому готовимся», — добавил он. При этом Путин отметил, что Россия открыта для сотрудничества и для международных наблюдателей. 

«Мы сможем этому эффективно противостоять только в том случае, если подавляющее число наших граждан будут понимать, что это вмешательство, что мы обязаны этому противостоять, что это недопустимо и что мы сами должны определять свою судьбу. Вот это чрезвычайно важное внутреннее состояние нашего общества. Поэтому настрой блогеров в интернете, настрой СМИ по защите самих себя чрезвычайно важная вещь», — подчеркнул президент.

В 2021 г. в России состоятся выборы в Госдуму, глав субъектов федерации, а также в их парламенты. Они должны пройти в единый день голосования 19 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных