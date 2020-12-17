Путин назвал провокацией вопрос о вмешательстве российских хакеров в выборы в США

Президент добавил, что Трампа не нужно будет трудоустраивать — за него проголосовали почти 50% избирателей в США. «У него большая достаточно база поддержки внутри Соединенных штатов и, насколько я понимаю, он не собирается уходить из политической жизни своей страны», — ответил Путин на вопрос Шнурова, на какую должность может теперь рассчитывать Трамп и «приютят» ли его в России, если он попросит политического убежища, как Сноуден.