Путин назвал провокацией вопрос о вмешательстве российских хакеров в выборы в США
Президент России Владимир Путин назвал провокацией вопрос Сергея Шнурова о том, почему российские хакеры не смогли помочь действующему президенту США Дональду Трампу переизбраться на второй срок. Шнуров представлял телеканал RTVI.
«Я считаю, что это не вопрос с вашей стороны, а провокация. Российские хакеры не помогали избираться действующему пока президенту Соединенных штатов и не вмешивались во внутренние дела этой великой державы», — сказал Путин.
Президент назвал якобы помощь российских хакеров Трампу домыслами, поводом испортить отношения между Россией и США и не признать легитимность действующего президента Трампа «по внутриполитическим американским соображениям». Путин отметил, что российско-американские отношения стали заложниками внутренней политики США. По мнению российского президента, это плохо для США, но это их выбор.
«Мы исходим из того, что вновь избранный президент США поймет, что происходит. Он человек опытный и во внутренней политике, и во внешней политике. Рассчитываем на то, что все проблемы, которые возникли — ну не все, хотя бы часть из них — будет решаться при новой администрации», — сказал Путин.
Президент добавил, что Трампа не нужно будет трудоустраивать — за него проголосовали почти 50% избирателей в США. «У него большая достаточно база поддержки внутри Соединенных штатов и, насколько я понимаю, он не собирается уходить из политической жизни своей страны», — ответил Путин на вопрос Шнурова, на какую должность может теперь рассчитывать Трамп и «приютят» ли его в России, если он попросит политического убежища, как Сноуден.
15 декабря коллегия выборщиков подтвердила победу кандидата в президенты США от демократической партии Джо Байдена. Он получил 306 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270, тогда как его оппонент Дональд Трамп – 232, писал Fox News. Формально результаты будут объявлены только когда письма выборщиков распечатают и пересчитают бюллетени. После одобрения голосов в Конгрессе Байден вступит в должность президента США 20 января. При победе Байдена вице-президентом США станет Камала Харрис. О победе кандидата от демократов ранее объявляли американские СМИ, которые вели подсчет голосов выборщиков.