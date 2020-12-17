Путин назвал условие нормализации отношений с Украиной

«Но ничего не получается у них до сих пор, потому что они, когда приходят к власти, опираются на большинство народа, большинство избирателей, приходящих к урнам для голосования, а когда попадают во власть, уже начинают немножко колебаться и постоянно оглядываться – не хватает, мне кажется, просто политического мужества – оглядываться на крайне националистические силы, и процесс замирает», — объяснил президент.