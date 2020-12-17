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Путин назвал условие нормализации отношений с Украиной

Ведомости

Развитие отношений России и Украины в значительной степени зависит от украинских властей, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал «Россия 24».

«Что касается перспектив развития отношений между Россией и Украиной – это в значительной степени зависит от украинских властей. Я сейчас не скажу от Украины. От украинских властей», — сказал Путин. 

Он отметил, что последние руководители Украины, включая действующего президента Владимира Зеленского, приходили с лозунгом прекращения конфликта в Донбассе, объединения страны и выстраивания отношений с Россией. 

«Но ничего не получается у них до сих пор, потому что они, когда приходят к власти, опираются на большинство народа, большинство избирателей, приходящих к урнам для голосования, а когда попадают во власть, уже начинают немножко колебаться и постоянно оглядываться – не хватает, мне кажется, просто политического мужества – оглядываться на крайне националистические силы, и процесс замирает», — объяснил президент.

Путин подчеркнул, что урегулирование ситуации в Донбассе неизбежно, вопрос в сроках. Россия продолжит наращивать поддержку Донбасса, заверил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных