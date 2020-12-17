Путин назвал условие нормализации отношений с Украиной
Развитие отношений России и Украины в значительной степени зависит от украинских властей, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал «Россия 24».
«Что касается перспектив развития отношений между Россией и Украиной – это в значительной степени зависит от украинских властей. Я сейчас не скажу от Украины. От украинских властей», — сказал Путин.
Он отметил, что последние руководители Украины, включая действующего президента Владимира Зеленского, приходили с лозунгом прекращения конфликта в Донбассе, объединения страны и выстраивания отношений с Россией.
«Но ничего не получается у них до сих пор, потому что они, когда приходят к власти, опираются на большинство народа, большинство избирателей, приходящих к урнам для голосования, а когда попадают во власть, уже начинают немножко колебаться и постоянно оглядываться – не хватает, мне кажется, просто политического мужества – оглядываться на крайне националистические силы, и процесс замирает», — объяснил президент.
Путин подчеркнул, что урегулирование ситуации в Донбассе неизбежно, вопрос в сроках. Россия продолжит наращивать поддержку Донбасса, заверил он.