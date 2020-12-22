Комитет Думы поддержал законопроект о праве Путина баллотироваться на новый срок

Ранее соответствующие поправки внесли депутаты Госдумы Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также член Совфеда Андрей Клишас в развитие новых конституционных положений. До внесения изменений в Конституцию каждый президент мог править лишь два срока подряд. Но при рассмотрении поправок в Основной закон с подачи депутата Валентины Терешковой внесли оговорку: ограничения по количеству сроков снять с тех, кто был президентом до вступления изменений в силу.