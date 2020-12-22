Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Политика

Комитет Думы поддержал законопроект о праве Путина баллотироваться на новый срок

Ведомости

Профильный комитет Госдумы по контролю и регламенту рассмотрел и рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект, который в том числе дает право действующему президенту России Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства, сообщает ТАСС со ссылкой на члена комитета Дмитрия Ламейкина.

Началось голосование за «Персону года»

Читатели могут сделать свой выбор до 25 декабря

«Да, уже проголосовали», — сказал он агентству. Госдума рассмотрит документ 23 декабря.

Ранее соответствующие поправки внесли депутаты Госдумы Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также член Совфеда Андрей Клишас в развитие новых конституционных положений. До внесения изменений в Конституцию каждый президент мог править лишь два срока подряд. Но при рассмотрении поправок в Основной закон с подачи депутата Валентины Терешковой внесли оговорку: ограничения по количеству сроков снять с тех, кто был президентом до вступления изменений в силу.

Как заявил сам Путин во время ежегодной пресс-конференции 17 декабря — он еще не решил, будет ли баллотироваться в президенты на выборах 2024 г.

В январе 2020 г. Путин предложил внести поправки в Основной закон страны. 1 июля в России состоялось голосование. Согласно данным ЦИК, за изменение Конституции выступили 77,92% граждан, против — 21,27%. Официальная явка составила 67,97% жителей с правом голоса. 4 июля поправки вступили в силу.

Ранее по теме: Путин еще не решил, будет ли участвовать в выборах 2024 года

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных