Баку заявил о гибели военного во время нападения группировки из Армении
Минобороны Азербайджана заявило о нападении армянской вооруженной группы на подразделения своей армии, в результате чего погиб один военнослужащий, сообщает пресс-служба военного ведомства.
«27 декабря около 15.30 незаконная армянская вооруженная группировка или оставшийся на территории отряд из шести остатков армянских вооруженных сил совершил нападение на подразделения Азербайджанской Армии в направлении села Агдам (Акаку) Ходжавендского района. В результате нападения погиб военнослужащий Азербайджанской Армии», — говорится в сообщении.
Еще один военнослужащий был ранен, отметили в ведомстве. Он был эвакуирован в медучреждение, его жизни сейчас ничто не угрожает.
«В результате предпринятых действий все шесть членов незаконной армянской вооруженной группировки были уничтожены», — сообщили в азербайджанском Минобороны.
Баку также заявил о готовности предпринять решительные меры в случае повторения подобных инцидентов.
9 ноября Армения и Азербайджан подписали соглашение при посредничестве России, которое положило конец войне в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван обязались обменяться пленными, а также телами погибших. В рамках договоренностей Армения обязалась вывести свои войска из зоны конфликта, а также вернуть Азербайджану контролируемые Нагорным Карабахом Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы.
Власти Азербайджана также закрепили за собой юг Карабаха и город Шуша. Оставшаяся территория региона контролируется непризнанной НКР. Российские миротворцы обеспечивают безопасность связи НКР с Арменией через Лачинский коридор.