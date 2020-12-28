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Баку заявил о гибели военного во время нападения группировки из Армении

Ведомости

Минобороны Азербайджана заявило о нападении армянской вооруженной группы на подразделения своей армии, в результате чего погиб один военнослужащий, сообщает пресс-служба военного ведомства.

«27 декабря около 15.30 незаконная армянская вооруженная группировка или оставшийся на территории отряд из шести остатков армянских вооруженных сил совершил нападение на подразделения Азербайджанской Армии в направлении села Агдам (Акаку) Ходжавендского района. В результате нападения погиб военнослужащий Азербайджанской Армии», — говорится в сообщении.

Еще один военнослужащий был ранен, отметили в ведомстве. Он был эвакуирован в медучреждение, его жизни сейчас ничто не угрожает.

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«В результате предпринятых действий все шесть членов незаконной армянской вооруженной группировки были уничтожены», — сообщили в азербайджанском Минобороны.

Баку также заявил о готовности предпринять решительные меры в случае повторения подобных инцидентов.

9 ноября Армения и Азербайджан подписали соглашение при посредничестве России, которое положило конец войне в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван обязались обменяться пленными, а также телами погибших. В рамках договоренностей Армения обязалась вывести свои войска из зоны конфликта, а также вернуть Азербайджану контролируемые Нагорным Карабахом Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. 

Власти Азербайджана также закрепили за собой юг Карабаха и город Шуша. Оставшаяся территория региона контролируется непризнанной НКР. Российские миротворцы обеспечивают безопасность связи НКР с Арменией через Лачинский коридор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных