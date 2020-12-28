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Жириновский назвал потенциальных преемников Путина

Ведомости

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предположил, что новым президентом России может стать глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом он сообщил в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

По словам политика, на пост главы государства также могут претендовать премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, бывший премьер-министр Дмитрий Медведев, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, а также мэр Москвы Сергей Собянин.

«Тем не менее, займет этот пост другой человек, которого страна ждет 34 года»,- сказал Жириновский. «То есть вас?», — уточнил Соловьев. «Да», — ответил Жириновский, подтвердив свое выдвижение кандидатом на следующих президентских выборах в России. 

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил сделать Путина президентом России пожизненно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что это не предусмотрено Конституцией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных