Жириновский назвал потенциальных преемников Путина
Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предположил, что новым президентом России может стать глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом он сообщил в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
По словам политика, на пост главы государства также могут претендовать премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, бывший премьер-министр Дмитрий Медведев, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, а также мэр Москвы Сергей Собянин.
«Тем не менее, займет этот пост другой человек, которого страна ждет 34 года»,- сказал Жириновский. «То есть вас?», — уточнил Соловьев. «Да», — ответил Жириновский, подтвердив свое выдвижение кандидатом на следующих президентских выборах в России.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил сделать Путина президентом России пожизненно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что это не предусмотрено Конституцией.