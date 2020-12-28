Жириновский назвал потенциальных преемников Путина

«Тем не менее, займет этот пост другой человек, которого страна ждет 34 года»,- сказал Жириновский. «То есть вас?», — уточнил Соловьев. «Да», — ответил Жириновский, подтвердив свое выдвижение кандидатом на следующих президентских выборах в России.