Белорусский ОМОН наградил Лукашенко высшим знаком отличия

Тихановская утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы. Она инициировала создание Координационного совета оппозиции, который якобы должен стать временным органом власти в стране до проведения выборов с допуском всех кандидатов и международных наблюдателей. Результаты выборов не признали США, Великобритания, Евросоюз и ряд других стран.