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Белорусский ОМОН наградил Лукашенко высшим знаком отличия

Ведомости

ОМОН Минского горисполкома наградил президента Белоруссии Александра Лукашенко высшим знаком отличия — черным беретом, сообщило агентство БелТА. 

Агентство пояснило, что для получения такого знака отличия боец ОМОНа должен пройти специальные испытания. Решение наградить президента принял совет командиров отряда. 

Лукашенко пошутил, что вряд ли пройдет необходимые испытания, чтобы получить право носить черный берет. Командир ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба пояснил, что президент получил берет «за особые заслуги». 

«Вы были с нами в боевых порядках, и теперь вы полноценный боец ОМОНа», — сказал Балаба. 

Акции протеста в республики продолжаются с 9 августа, когда состоялись выборы президента страны. Согласно официальной статистике ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую.

Тихановская утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы. Она инициировала создание Координационного совета оппозиции, который якобы должен стать временным органом власти в стране до проведения выборов с допуском всех кандидатов и международных наблюдателей. Результаты выборов не признали США, Великобритания, Евросоюз и ряд других стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных