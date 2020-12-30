Белорусский ОМОН наградил Лукашенко высшим знаком отличия
ОМОН Минского горисполкома наградил президента Белоруссии Александра Лукашенко высшим знаком отличия — черным беретом, сообщило агентство БелТА.
Агентство пояснило, что для получения такого знака отличия боец ОМОНа должен пройти специальные испытания. Решение наградить президента принял совет командиров отряда.
Лукашенко пошутил, что вряд ли пройдет необходимые испытания, чтобы получить право носить черный берет. Командир ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба пояснил, что президент получил берет «за особые заслуги».
«Вы были с нами в боевых порядках, и теперь вы полноценный боец ОМОНа», — сказал Балаба.
Акции протеста в республики продолжаются с 9 августа, когда состоялись выборы президента страны. Согласно официальной статистике ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую.
Тихановская утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы. Она инициировала создание Координационного совета оппозиции, который якобы должен стать временным органом власти в стране до проведения выборов с допуском всех кандидатов и международных наблюдателей. Результаты выборов не признали США, Великобритания, Евросоюз и ряд других стран.