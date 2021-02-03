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В Пентагоне оценили возможность ядерного конфликта США с Россией

Ведомости

Реальность применения ядерного оружия в гипотетическом конфликте с Россией или Китаем низкая, однако существует, написал глава Стратегического командования США вице-адмирал Чарльз Ричард в статье журнала Военного-морского института США.

По его словам, Россия или Китай могут использовать ядерное оружие в региональном конфликте с участием США, «если они почувствуют, что проигрыш с использованием обычных вооружений может угрожать режиму или государству». «Следовательно, американские военные должны поменять свое основное утверждение с «ядерное применение невозможно» на «ядерное применение — вполне реальная возможность» и действовать, чтобы сдерживать эту реальность», — написал Ричард.

Он отмечает, что сейчас Россия и Китай впервые со времен распада СССР вновь «бросают вызов международным нормам и глобальному миру», используя такие инструменты, как кибератаки и угроза в космосе, сравнимые с вызовами пика холодной войны. «Такое поведение дестабилизирует и, если его не остановить, увеличивает риск кризиса или конфликта между великими державами. Уступка их действиям рискует укрепить их представление о том, что Соединенные Штаты не хотят или не могут ответить, что может еще больше их ободрить», — мотивирует Ричард необходимость учитывать возможность применения ядерного оружия в конфликте с Россией или Китаем.

Пентагон представил обновленную ядерную доктрину, действующую на данный момент, в феврале 2018 г. В документе указывается, что США имеют право наносить превентивные ядерные удары в случае возникновения «угрозы». Основными противниками в подобного рода конфликте указаны Россия и Китай, так как они якобы нарушают соглашения об ограничении вооружений, а также способны использовать его первыми.

В России тогда раскритиковали новую ядерную доктрину США и назвали ее поводом для увеличения американских военных расходов и дополнительного финансирования военно-промышленного комплекса. Администрация тогдашнего американского президента Дональда Трампа тогда же взяла курс на вывод США из соглашений, ограничивающих возможность разрабатывать новые и модернизировать имеющиеся ядерные вооружения, в частности, отказавшись продлевать Договор о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3) с Россией. В то же время команда нового президента Джо Байдена, вступившего в должность в январе 2021 г., продлила договор еще на пять лет без дополнительных условий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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