В Пентагоне оценили возможность ядерного конфликта США с Россией

Он отмечает, что сейчас Россия и Китай впервые со времен распада СССР вновь «бросают вызов международным нормам и глобальному миру», используя такие инструменты, как кибератаки и угроза в космосе, сравнимые с вызовами пика холодной войны. «Такое поведение дестабилизирует и, если его не остановить, увеличивает риск кризиса или конфликта между великими державами. Уступка их действиям рискует укрепить их представление о том, что Соединенные Штаты не хотят или не могут ответить, что может еще больше их ободрить», — мотивирует Ричард необходимость учитывать возможность применения ядерного оружия в конфликте с Россией или Китаем.