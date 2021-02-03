США поддерживали решение Зеленского закрыть три украинских телеканала

Их связывают с одним из лидеров партии ОПЗЖ — Виктором Медведчуком (официальный владелец телеканалов — депутат этой же партии Тарас Козак). Телеканалам приостанавливают лицензии на трансляцию, отключают от телеэфира, допускают возможность блокировки и запрета вывода за рубеж их активов, приостановки выполнения финансовых обязательств, полный или частичный запрет на сделки с ценными бумагами. Против Тараса Козака также введены санкции.