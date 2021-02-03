США поддерживали решение Зеленского закрыть три украинских телеканала
США поддерживают решение властей Украины о фактическом закрытии трех местных телеканалов, так как рассматривают это как противодействие «вредоносному влиянию России» в стране, заявили в американском посольстве в Киеве.
«США поддерживают вчерашние усилия Украины по противодействию вредоносному влиянию России в соответствии с украинским законодательством, в защиту ее суверенитета и территориальной целостности», — говорится в сообщении пресс-службы представительства. В посольстве добавили, что Вашингтон и дальше будет «работать сообща», чтобы противодействовать «информационной войне против суверенных государств».
Ранее сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Рабинович заявил о намерении своей фракции запустить в отношении президента Украины Владимира Зеленского процедуру импичмента. Поводом для этого послужило утверждение Зеленским 2 февраля решения Совета национальной безопасности (СНБО) Украины, блокирующего деятельность ряда украинских телеканалов. В их числе — «112. Украина», NewsOne и ZIK,
Их связывают с одним из лидеров партии ОПЗЖ — Виктором Медведчуком (официальный владелец телеканалов — депутат этой же партии Тарас Козак). Телеканалам приостанавливают лицензии на трансляцию, отключают от телеэфира, допускают возможность блокировки и запрета вывода за рубеж их активов, приостановки выполнения финансовых обязательств, полный или частичный запрет на сделки с ценными бумагами. Против Тараса Козака также введены санкции.
Кроме трех названных телеканалов ограничения введены против «ТВ Выбор», «Новый формат ТВ», «Партнер ТВ», «Ариадна ТВ» и других. В Кремле осудили блокировку телеканалов на Украине.