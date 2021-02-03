В Кремле прокомментировали закрытие трех телеканалов на Украине
Российские власти осуждают решение президента Украины Владимира Зеленского ввести санкции против украинских телеканалов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы можем только осудить данные действия украинской власти. Безусловно, ограничение и запрет деятельности телеканалов — это то, что не соответствует ни международным нормам и стандартам, ни общему пониманию свободы СМИ», — сказал Песков. По его словам, санкции против СМИ — «это те события, на которые наверняка следует обратить внимание таким организациям, как ОБСЕ, и другим международным организациям».
Зеленский вечером 2 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о применении персональных экономических и других санкций. Указ опубликован на сайте главы государства. Под ограничительные меры, помимо «112» и компании «Новости 24 часа» (канал NewsOne), попали телеканалы «ТВ Выбор», «Новый формат ТВ», «Партнер ТВ», «Ариадна ТВ» и другие. «Страна.UA» сообщила, что прекратилась трансляция телеканалов «112», ZIK и NewsOne. Их программы доступны только на YouTube. Также санкции введены против владельца телеканалов, депутата «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Тараса Козака.
Позднее сопредседатель ОПЗЖ Вадим Рабинович заявил, что в отношении Зеленского будет инициирована процедура импичмента.