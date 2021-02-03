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В Кремле прокомментировали закрытие трех телеканалов на Украине

Ведомости

Российские власти осуждают решение президента Украины Владимира Зеленского ввести санкции против украинских телеканалов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы можем только осудить данные действия украинской власти. Безусловно, ограничение и запрет деятельности телеканалов — это то, что не соответствует ни международным нормам и стандартам, ни общему пониманию свободы СМИ», — сказал Песков. По его словам, санкции против СМИ — «это те события, на которые наверняка следует обратить внимание таким организациям, как ОБСЕ, и другим международным организациям».

Зеленский вечером 2 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о применении персональных экономических и других санкций. Указ опубликован на сайте главы государства. Под ограничительные меры, помимо «112» и компании «Новости 24 часа» (канал NewsOne), попали телеканалы «ТВ Выбор», «Новый формат ТВ», «Партнер ТВ», «Ариадна ТВ» и другие. «Страна.UA» сообщила, что прекратилась трансляция телеканалов «112», ZIK и NewsOne. Их программы доступны только на YouTube. Также санкции введены против владельца телеканалов, депутата «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Тараса Козака. 

Позднее сопредседатель ОПЗЖ Вадим Рабинович заявил, что в отношении Зеленского будет инициирована процедура импичмента. 

Ранее по теме: На Украине после указа Зеленского прекратили вещание три телеканала

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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