В Кремле прокомментировали закрытие трех телеканалов на Украине

«Мы можем только осудить данные действия украинской власти. Безусловно, ограничение и запрет деятельности телеканалов — это то, что не соответствует ни международным нормам и стандартам, ни общему пониманию свободы СМИ», — сказал Песков. По его словам, санкции против СМИ — «это те события, на которые наверняка следует обратить внимание таким организациям, как ОБСЕ, и другим международным организациям».