Оппозиция в Раде заявила о намерении начать импичмент Зеленского
В отношении президента Украины Владимира Зеленского будет инициирована процедура импичмента. Об этом заявил сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Рабинович после введения главой государства ограничений против телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne .
«Сегодня ночью, а черти всегда действуют ночью, впервые в истории независимой Украины были выключены три видных телевизионных канала... Существование демократической независимой Украины под угрозой. Мы проведем чрезвычайный съезд партии и инициируем импичмент Зеленскому, который поиздевался над избирателями, над страной», — сказал Рабинович в эфире «Рада ТВ».
Рабинович пояснил, что, вводя санкции против трех телеканалов, Зеленский попытался «заткнуть рот» тем, кто «несет людям правду» о тарифах на услуги ЖКХ, проблемах в борьбе с коронавирусом, упадке медицины на Украине и других проблемах в стране. «Зеленский бросил вызов народу и европейскому будущему», — сказал Рабинович.
Накануне, 2 февраля, Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности (СНБО), которое фактически блокирует деятельность ряда телеканалов. Среди них — «112. Украина», NewsOne и ZIK. Эти телеканалы связывают с одним из лидеров партии ОПЗЖ — Виктором Медведчуком (официальный владелец телеканалов — депутат партии Тарас Козак). Телеканалам ограничивают или приостанавливают лицензии на трансляцию программ, их отключают от телеэфира, а также допускают возможность блокировки и запрета вывода за рубеж их активов, приостановки выполнения финансовых обязательств, полный или частичный запрет на сделки с ценными бумагами.
Официальному владельцу телеканалов Козаку на пять лет ограничили право пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, проводить торговые операции, осуществлять перевозку или транзит ресурсов по территории Украины, а также выводить за ее пределы капиталы. Под ограничительные меры также попали телеканалы «ТВ Выбор», «Новый формат ТВ», «Партнер ТВ», «Ариадна ТВ» и другие.