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Оппозиция в Раде заявила о намерении начать импичмент Зеленского

Ведомости

В отношении президента Украины Владимира Зеленского будет инициирована процедура импичмента. Об этом заявил сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Рабинович после введения главой государства ограничений против телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne .

«Сегодня ночью, а черти всегда действуют ночью, впервые в истории независимой Украины были выключены три видных телевизионных канала... Существование демократической независимой Украины под угрозой. Мы проведем чрезвычайный съезд партии и инициируем импичмент Зеленскому, который поиздевался над избирателями, над страной», — сказал Рабинович в эфире «Рада ТВ».

Рабинович пояснил, что, вводя санкции против трех телеканалов, Зеленский попытался «заткнуть рот» тем, кто «несет людям правду» о тарифах на услуги ЖКХ, проблемах в борьбе с коронавирусом, упадке медицины на Украине и других проблемах в стране. «Зеленский бросил вызов народу и европейскому будущему», — сказал Рабинович.

Накануне, 2 февраля, Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности (СНБО), которое фактически блокирует деятельность ряда телеканалов. Среди них — «112. Украина», NewsOne и ZIK. Эти телеканалы связывают с одним из лидеров партии ОПЗЖ — Виктором Медведчуком (официальный владелец телеканалов — депутат партии Тарас Козак). Телеканалам ограничивают или приостанавливают лицензии на трансляцию программ, их отключают от телеэфира, а также допускают возможность блокировки и запрета вывода за рубеж их активов, приостановки выполнения финансовых обязательств, полный или частичный запрет на сделки с ценными бумагами.

Официальному владельцу телеканалов Козаку на пять лет ограничили право пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, проводить торговые операции, осуществлять перевозку или транзит ресурсов по территории Украины, а также выводить за ее пределы капиталы. Под ограничительные меры также попали телеканалы «ТВ Выбор», «Новый формат ТВ», «Партнер ТВ», «Ариадна ТВ» и другие.

Ранее по теме: На Украине после указа Зеленского прекратили вещание три телеканала

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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